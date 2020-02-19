الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعاً لعرض أوضاع الجمارك

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ظهر اليوم في السرايا، اجتماعاً شارك فيه وزير المال غازي وزني ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد طفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، في حضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، تم خلاله عرض لأوضاع الجمارك وسير العمل في المديرية.

وكالة الأناضول

"العدالة والتنمية" التركي: أجرينا التحضيرات العسكرية لإعادة النظام السوري إلى حدود سوتشي

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك إنهم أبلغوا الجانب الروسي بشكل واضح أن أنقرة أجرت التحضيرات العسكرية اللازمة من أجل إعادة النظام السوري إلى حدود اتفاق سوتشي في حال لم ينسحب بنفسه.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الثلاثاء، تعليقًا على المباحثات التي جرت بين الوفدين التركي والروسي، أمس واليوم في العاصمة موسكو.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يدعو لإسقاط كل القضايا المنبثقة عن تحقيق مولر

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء لإسقاط جميع القضايا المنبثقة عن تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 وأشار إلى أنه قد يرفع دعوى قضائية بهذا الخصوص.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر "كل ما يتعلق بهذا التحقيق المخادع... تشوبه عيوب وفي رأيي أنه يتعين إسقاطه."

وأضاف ترامب "لو لم أكن رئيساً، لرفعت دعوى قضائية على الجميع في كل مكان... وقد أفعل".

وكالة فرنس برس

محكمة هولندية تثبت حكماً على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض في قضية "يوكوس"

ثبّتت محكمة استئناف هولندية الثلاثاء حكماً على روسيا بدفع خمسين مليار دولار كتعويض للمساهمين السابقين في مجموعة يوكوس النفطية الروسية التي حُلّت في قرار أعلنت روسيا أنها ستطلب استئنافه.

وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي إنها "قررت إبطال حكم سابق لصالح روسيا الاتحادية"، موضحة أن الحكم الذي صدر أساساً عن محكمة التحكيم الدائمة بمنح المساهمين السابقين تعويضاً بقيمة 50 مليار دولار "صار نافذاً مرة أخرى".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير دفاع إيطاليا يعرب عن ثقته في ضرورة زيادة تعاون الناتو مع روسيا

أعرب وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو غويريني، عن ثقته في الحاجة إلى زيادة تعاون الناتو مع كبار اللاعبين، بما في ذلك روسيا. وقال غويريني، عقب اللقاء الإيطالي-الروسي، في صيغة 2+2، اليوم الثلاثاء، "أخبرت زميلي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مشروع الناتو الأوروبي هو أساس هيكلنا الأمني. نحن أيضًا على ثقة تامة بضرورة تطوير حوار فعال وواضح وملموس مع الجهات الفاعلة الرئيسية على الساحة الدولية، حتى يتم احترام المصالح الاستراتيجية لبلدنا.