نداء الوطن 17 / 2 / 2020

جولة تجريبية للشعلة الأولمبية

أقامت اللجنة المنظمة لأولمبيا طوكيو 2020 جولة تجريبية للشعلة الأولمبية، مع استمرار المخاوف من أن يلقي فيروس كورونا المستجد بظلاله على الإستعدادات للحدث الرياضي الأبرز الصيف المقبل في اليابان.

نداء الوطن 17 / 2 / 2020

دوبلانتيس يُحلّق مجدّداً

حطّم السويدي أرمان دوبلانتيس الرقم القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة في ألعاب القوى للمرّة الثانية خلال أسبوع، باحتيازه ارتفاع 6.18 أمتار في غلاسكو(اسكتلندا)، بفارق سنتمتر واحد عن الرقم الذي حققه قبل ثمانية أيام في لقاء تورون البولوني داخل قاعة.

نداء الوطن 17 / 2 / 2020

استبعاد مانشستر سيتي عن المسابقات الأوروبية

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استبعاد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدّة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف".

نداء الوطن 18 / 2 / 2020

السماح لبرشلونة بضمّ بديل لديمبيلي

منحت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم نادي برشلونة الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم بدلاً من لاعبه المصاب الفرنسي عثمان ديمبيلي. بناءً على بندفي قوانين البطولة يتيح للفريق ذلك لأسباب طبية قاهرة.

اللواء 19 / 2 / 2020

يونايتد يساعد نفسه..

أعرب أولي غونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن سعادته بالفوز على تشلسي بهدفين دون رد، بالجولة 26 من البريميرليغ، وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "حافظنا على نظافة شباكنا، ونتحسّن على المستوى الدفاعي، وسجلنا هدفين جيدين للغاية.. سُعداء جداً". وأضاف: " مارسيل طلب الكرة في العديد من المرات داخل المنطقة.. وكان لدينا أزمة مستمرة مع هاري وتسديداته الرأسية، والوقت قد حان للتسجيل، أعتقد أنّه تمّ دفع فريد، وهاري لا يستحق البطاقة الحمراء، فهو كان يحمي نفسه فقط من اللاعب الذي كان بجانبه، هذا الفوز يمنحنا الثقة، وسيكون السباق للتأهل إلى دوري الأبطال صعباً، ولن نحصل على مساعدة أي شخص".

اللواء 19 / 2 / 2020

بارتي هدفاً مدريدياً..

كشف موقع "غانا ويب" أنّ نادي ريال مدريد الإسباني يريد التعاقد مع بديل البرازيلي كاسيميرو في وسط الملعب، حيث أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرّب الميرينغي رغبته في تعزيز صفوف الفريق بلاعب يجيد أداء الأدوار الدفاعية، وأنّ الدولي الغاني توماس بارتي، نجم وسط أتلتيكو مدريد، سيكون بالفريق بداية من الموسم المقبل. وأشار الموقع، أنّ زيدان معجب للغاية بإمكانات بارتي، ويرى أنّ ريال يحتاج إلى لاعب بمواصفات بارتي (26 عاماً) ، سواءً بإجهاض هجمات المنافسين، أو بناء الهجمات، إضافةً إلى التسديد البعيد على المرمى. كشف موقع "غانا ويب" أنّ نادي ريال مدريد الإسباني يريد التعاقد مع بديل البرازيلي كاسيميرو في وسط الملعب، حيث أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرّب الميرينغي رغبته في تعزيز صفوف الفريق بلاعب يجيد أداء الأدوار الدفاعية، وأنّ الدولي الغاني توماس بارتي، نجم وسط أتلتيكو مدريد، سيكون بالفريق بداية من الموسم المقبل. وأشار الموقع، أنّ زيدان معجب للغاية بإمكانات بارتي، ويرى أنّ ريال يحتاج إلى لاعب بمواصفات بارتي (26 عاماً) ، سواءً بإجهاض هجمات المنافسين، أو بناء الهجمات، إضافةً إلى التسديد البعيد على المرمى.