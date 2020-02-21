TL

وفي السياسة الرئيس سعد الحريري في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق توازن بين الموالاة والمعارضة في لبنان..

وقالت أوساط الحريري إنه ورغم انخراطه في المعارضة ما زال يعمل من أجل لبنان..

المنار

في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تتحضر لاستحقاق داخلي في وقت تزداد فيه مناعتها من كل العدوان الخارجي الذي تقوده أميركا وأتباعها، يتحضر الإيرانيون للانتخابات التشريعية في مرحلة حساسة من عمر الجمهورية.

nbn

وفي قصر بعبدا، جلسة لمجلس الوزراء حلق في فضائها طيف اليوروبوند والكثير من العناوين المتفرعة عنه أو المتصلة به. خلال الجلسة، رصد تلويح رئيس الجمهورية بإجراءات في حق كل من قام بعمليات غير قانونية من قبيل تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند وغيرهما من الممارسات.

mtv

جملة اصناف من الاعتراضات المكتومة والمعلنة تسابق سعي الحكومة الى الدخول في صلب المعالجات التقنية البحتة للكارثة المالية والاقتصادية التي يغرق لبنان في مستنقعها. ويتعين على الحكومة، وليس أي مؤسسة غير الحكومة، رفع هذه العوائق من طريقها في أسرع وقت.

NTV

نزل التيار إلى مصرف لبنان فاصطدم بـ"هيركات" اشتراكية على مرمى شارع واحد يفصل بين مبنى المركزي و كليمنصو.

OTV

شدد رئيس الحكومة خلال اجتماع موسع مع جميع تجار بيروت والمناطق، في حضور وزير الاقتصاد، على العمل ليلاً نهاراً، واستخدام كل الوسائل لإنقاذ البلد، واصفاً الأمر بالمهمة الوطنية الكبيرة. وخلص إلى القول: لبنان يمر في منعطف تاريخي، ولذلك، تعمل حكومتنا ليلاً نهاراً للتوصل إلى حلول بأقل من ثلاثين يوماً لأزمة عمرها ثلاثين سنة.

LBC

تظاهرة للتيار الوطني الحر أمام مصرف لبنان ضد حاكم مصرف لبنان لاسترداد الأموال المهربة، قابلتها تظاهرة للحزب التقدمي الاشتراكي، ما تسبب في إحداث توتر بين الطرفين فصلت بينهما القوى الأمنية.

الميادين

أكدت ​وزارة الخارجية المصرية​ في بيان أن "بعض الدول تواصل الدعم للجماعات الإرهابية وإتاحتها منابر لنشر أفكارها المتطرفة وتوفير التمويل والملاذ الآمن لها، وأن ظاهرة ​التطرف​ تتصاعد على الساحة الدولية بالتزامن مع تزايد القدرات التكنولوجية والتنظيمية للجماعات الإرهابية وهو ما أصبحت معه قادرة على شن هجماتها في شتى أنحاء ​العالم​".

الجزيرة

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أن "قطر ترحب بأي مبادرات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونحن تحدثنا مع ​الإدارة الأميركية​، ونشجع مفاوضات مباشرة بين ​الفلسطينيين​ والإسرائيليين، ونتمنى حدوث سلام بين الجهتين"، مشيراً إلى "ضرورة عدم تجاهل حقيقة أن ​الدول العربية​ سبق أن اتفقت على المبادرة العربية للسلام، التي تضع أسساً عادلة للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

العربية

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية​ العراقية، أن "​الرئيس العراقي​ ​برهم صالح​ بحث مع فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، تأسيس ​محكمة​ دولية خاصة لمحاسبة عناصر تنظيم "داعش" عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين، كما تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن ​مكافحة الإرهاب​ وتجفيف منابع تمويله وبما يسهم في ترسيخ ​الأمن​ والسلم الدوليين".