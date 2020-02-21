لبنان الحر

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد، في حضور شربل العلم عن جهاز العلاقات الخارجية في "القوات". وتباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.

صوت لبنان

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لمناصريه من داخل باحة قصر كليمنصو: "أنا هنا موجود في بيتي بحماية الجيش والقوى الأمنية، فلا نريد حماسة أكثر من اللزوم، فلينظموا التظاهرة التي يريدون.

radio orient

أشار النائب الدكتور علي درويش أن الأزمة التي يشهدها لبنان متراكمة ومتعددة الجوانب، فهي ليست أزمة مصرفية بقدر ما هي أزمة تراكم على المستوى الاقتصادي، الائتماني، البنية التحتية وتراكم الدين والعجز لدى الدولة، التي وصلت الى ذروة التوسع حتى ظهرت على مستوى ندرة السيولة والعملة الأجنبية الموجودة في المصارف.

اذاعة النور

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه في الوزارة، النائب ميشال ضاهر وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد وشؤوناً خدماتية تهم منطقة البقاع الغربي، وتمت مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي.

صوت المدى

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إبراهيم كنعان​ أن "بدء عملية التفاوض الرسمي هو موضوع جدي و​الحكومة​ تتابع بشكل تقني جيد هذه العملية، وهناك مهل قابلة للتمديد، والخيارات أصبحت معروفة، وبالتالي ما توصلنا إليه هو استكمال لفريق عمل الحكومة مع المستشارين للوصول إلى أفضل حل ممكن".