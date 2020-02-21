استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في اسطنبول، حسبما أفاد مكتب الرئاسة التركية. في وقت قال جاويش أوغلو إن الضمانات التركية بشأن ليبيا تتوقف على احترام وقف إطلاق النار.

شدد كبير مستشاري قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري، العميد علي بلالي، على أن الضربات التي شنتها طهران في يناير الماضي على قاعدة عين الأسد التي تتمركز فيها قوات أميركية في العراق أسفرت عن سقوط 120 قتيلاً.

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مظاهرة مليونية، رفضاً لعزل الجيش السوداني ضابطاً برتبة ملازم كان قد انحاز للثورة الشعبية. وأعلن رفضه الكامل "لمحاولة استبعاد هؤلاء الشرفاء من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة". وأن هذه الخطوة تمثل تراجعاً عن شعارات الثورة، وخيانة لفصيل مهم ساهم في عبورها لمحطة الفترة الانتقالية.

اعتقلت السلطات الإيطالية قبطان سفينة شحن تبحر تحت علم لبنان، بتهمة تهريب أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا إلى ليبيا، في مخالفة لحظر أممي. وأكد المدعي الإيطالي، فرانشيسكو بينتو أن هذا البحار اللبناني قدم صوراً تثبت إفاداته، مشيراً إلى أن السلطات الإيطالية تنظر حالياً في طلب الرجل منحه اللجوء السياسي. وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن السفينة التي لا تزال قيد الحجز في جنوة، تابعة لرجل الأعمال اللبناني، مرعي أبو مرعي.

أصدر الرئيس دونالد ترامب قراراً بتعيين السفير الأميركي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

أعلن مسؤول إيراني أن بلاده لا ترى أي قيود تمنعها من تطوير علاقاتها الثنائية مع مصر "بما يخدم مصالح المنطقة بأكملها".

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية شملت رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، ومواقع إلكترونية.