وجهت "حكومة الإنقاذ الوطني" اليمنية، "أنصار الله" انتقادات شديدة اللهجة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، متهمة إياه بـ"الانحياز". وحملت التحالف بقيادة السعودية المسؤولية عن ارتكاب "انتهاكات وجرائم مستمرة بحق المدنيين" في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وقالت إن "صمت" غريفيث "المخزي" وعدم مطالبته بمحاسبة "معرقلي الاتفاق" شجع دول التحالف على "الاستمرار في التصعيد والإبادة الجماعية لأبناء المديرية".

تبدأ القوات البحرية السعودية والأميركية مناورات عسكرية مشتركة الأسبوع المقبل، في مياه الخليج. ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، وهو يتضمن عدداً من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات في القاهرة، قبول استئناف النيابة العامة، وإلغاء قرار إخلاء سبيل 3 نشطاء سياسيين وهم ‎علاء عبد الفتاح والمحامي ‎محمد الباقر وحامد صديق على خلفية عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية.

قضت الدائرة 2 إرهاب بمصر، بالسجن المشدد لـ15 سنة على 14 متهماً، والمؤبد لمتهم، والسجن المشدد 7 سنوات لآخر، وبراءة متهم واحد، في القضية المعروفة بـ"أحداث السفارة الأميركية الثانية".

حذرت وزارة الخارجية المصرية من التداعيات الخطيرة لـ"نقل العناصر الإرهابية" من سوريا إلى ليبيا في شمال أفريقيا، مؤكدة أن "الدول الأوروبية لن تكون بمنأى عن ذلك".