النهار/ مجد بو مجاهد

أشار إلى أن حزب الله يرحب بأي مساعدة من شأنها أن تقدم إلى لبنان، لكنه يخشى من خطوط حمر ثلاثة: أولها وضع المواطنين وثانيها التدخل السياسي في القرار اللبناني، وثالثها علاقات لبنان الاقتصادية مع الخارج (إيران) وتأتي موافقة الحزب على الاحتكام إلى خيار المساعدة النفسية في كونها خطوة غير مشروطة من شأنها تقديم النصح، وسأل هل سيتراجع حزب الله عن رفضه تسليم الجراحة الإنقاذية إلى صندوق النقد في المرحلة المقبلة بعدما تراجع أمام خطوة طلب المشورة التقنية.

الجمهورية/ طوني عيسى

اعتبر أن صندوق النقد الدولي الذي سيرعى إعادة الهيكلية المالية والمصرفية والإدارية، سيكتشف أن لا مجال لإنجاح مهمته إلا بإعادة الهيكلية السياسية وستتأرجح ردة فعل القوى النافذة بين الصدام والصدمة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

اعتبر أن نجاح أي معركة إصلاحية يتطلب حداً أعلى من التوافق عليها والشراكة السياسية فيها ووضعاً سياسياً ينعم بشيء من الاستقرار وهو أمر لا ينظبق على الوضع السائد حالياً. ووصف الحراك الشعبي بأنه بلغ مرحلة الدوران حول النفس وكأنه أنكفأ إلى الخلف ما خلا تحركات تذكيرية بأنه ما زال موجوداً تقوم به مجموعات متفرقة بين الحين والآخر.

الديار/ فؤاد أبو زيد

قارن بين موقفي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وقال إن الرئيس عون هدد الذين أوصلوا البلاد الى الحالة المتردية بأنهم سيدفعون الثمن وستتم محاسبتهم، في حين أن الرئيس سعد الحريري بدأ يرسم خريطة طريق للأيام والسنوات المقبلة في الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الأول في بيت الوسط، وأنه سيعمل على بناء تحالفات جديدة.

اللواء/ حسين زلغوط

رأى أنه لا يمكن وقف النزف الحاصل بالاقتصاد ومالية الدولة اللبنانية إلا من خلال خطة شاملة متكاملة تبدأ باستقلالية القضاء ووقف الهدر ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة معتبراً أن قطاع الكهرباء يأكل خزينة الدولة ويحمل أعباء بلغت حوالى 45 مليار دولار من أصل الدين الذي تراكم على لبنان.

الشرق / يحيى جابر

نقل عن مصادر حزبية قولها إن هناك من لا يريد لهذه الحكومة النجاح لكي لا تكشف ما الذي كان يجري في المراحل السابقة، مشيراً إلى أن حكومة اليوم تقف أمام استحقاقات خطيرة وكبيرة جداً ومن مسؤوليتها وضع سياسيات الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.