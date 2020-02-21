The New York Times

الولايات المتحدة والحلفاء يتهمون روسيا بشن هجوم إلكتروني على جمهورية جورجيا

اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية الرئيسية يوم الخميس بشن هجوم إلكتروني واسع النطاق على جمهورية جورجيا في تشرين الأول ما تسبب بتوقف عمل العديد من المواقع الإلكترونية في جورجيا وانقطاع البث التلفزيوني، في جهد منسّق لردع موسكو عن التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولايات المتحدة. وكانت المخابرات العسكرية الروسية، المعروفة باسم G.R.U ، واحدة من الوكالات المتورطة في العمليات الإلكترونية التي تهدف إلى التدخل في تلك الانتخابات وفي هجوم عام 2017 الذي ضرب الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Merck و Federal Express ,Maersk. ويعتبر هذا الهجوم واحداً من أكثر الهجمات تدميراً وكلفة في التاريخ، مما تسبب في أضرار بلغت مليارات الدولارات.

The Guardian

التكلفة المرتفعة لتأشيرات الدخول إلى المملكة المتحدة قد تردع هيئة الخدمات الصحية الوطنية والعلماء

حذر الخبراء من أن رسوم تأشيرات الدخول "المرتفعة" في المملكة المتحدة يمكن أن تردع موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية و"ألمع وأفضل العلماء" الذين يريد بوريس جونسون اجتذابهم من خلال سياسته الجديدة المتعلقة بالهجرة.

قد لا يكون الممرضون وفنيو المختبرات والمهندسون والخبراء الذين يتدفقون حالياً إلى المملكة المتحدة قادمين من الاتحاد الأوروبي قادرين على مواصلة الهجرة إلى المملكة المتحدة في حال أصبحت إصلاحات رئيس الوزراء المقترح للهجرة قانوناً.

الرسم البالغ 1،220 جنيه إسترليني للشخص الواحد أو 900 جنيه إسترليني لأولئك المدرجين في قائمة المهن التي ينقصها عمّال، يُعدّ من الأعلى عالمياً - وهذا قبل فرض رسوم الاستفادة من تقديمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية والأخذ في عين الاعتبار تكاليف أصحاب العمل. وتوضح المقارنات مع الرسوم المفروضة في البلدان الأخرى، التي نشرها المعهد الحكومي البريطا (IFG) ، أن الأسرة المكوّنة من خمسة أشخاص ممن يحملون تأشيرة عمل مدتها خمس سنوات للفرد الواحد يجب أن تدفع 21،299 جنيهاً استرلينياً قبل أن يتمكن أفرادها من الدخول إلى المملكة المتحدة.

روسيا لايوم

الصحة العالمية: انتشار "كورونا" في العالم أقل منه في الصين لكن الوضع قد يتغير

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن "حالات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة للغاية في بقية العالم مقارنة بالصين"، مشيرة إلى أن "هذا الوضع قد لا يستمر طويلاً".

من جهته، أكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الانخفاض المستمر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مشجع، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر".

وقال: "لقد شجعنا هذا الاتجاه، لكن هذا ليس وقت الرضا عن النفس".

وفي ما يتعلق بالإصابات في كوريا الجنوبية، أكدت المنظمة، بأن "الوضع تحت السيطرة"، وأنها تأمل في أن "يتم علاجها في مراحلها المبكرة وقبل تفشي الفيروس".

وأضافت المنظمة العالمية، أن "أحدث الحالات التي أبلغت عنها كوريا الجنوبية هي من مجموعات نادرة جداً"، وأنها "لا تشير إلى تغير معين في علم الأوبئة العالمية".

وأعلنت كوريا الجنوبية أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و22 إصابة جديدة مما يرفع العدد الكلي للمصابين في البلاد إلى 104 أشخاص.