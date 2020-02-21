الوكالة الوطنية للإعلام

يعقوبيان: لتعديل النظام الداخلي كي تصبح مداولات جلسات اللجان النيابية علنية

شددت النائبة بولا يعقوبيان خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، على "وجوب تعديل النظام الداخلي لتصبح المداولات في جلسات اللجان النيابية علنية"، وقالت: "إن علنية التصاريح ولا سيما تصاريح الذمة المالية ضرورية ومهمة جداً بالنسبة لقانون الإثراء غير المشروع واسترداد الأموال المنهوبة". أضافت: "يجب العمل بجدية على موضوع الإثراء غير المشروع والرقابة الشعبية أساسية كي يستمر العمل، ويجب أن نضغط للوصول إلى إقرار القوانين وإن الإسراع في هذه القوانين أمر مهم جداً".

وكالة الأناضول

الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف العنف في ليبيا

قال الاتحاد الأوروبي إن العنف المتزايد في العاصمة الليبية، طرابلس، تسبب في زيادة الخسائر بصفوف المدنيين، مشددًا على ضرورة وقف العنف بشكل فوري. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل. تصريحات المسؤول الأوروبي جاءت تعليقًا على قصف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ميناء طرابلس البحري، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين. وذكر بوريل في تصريحاته أن "العنف قد زاد بليبيا بما في ذلك القصف الذي استهدف الميناء بطرابلس، ما أدى لتفاقم الأوضاع الإنسانية، وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين". وطالب المسؤول الأوروبي بوقف هذه الهجمات بشكل عاجل، مشددًا على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار السياسي.

وكالة أنباء رويترز

نتنياهو يعلن خططاً لإنشاء 3000 منزل استيطاني قرب القدس الشرقية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إنه سيحيي خطة لبناء نحو ثلاثة آلاف منزل جديد لمستوطنين قرب القدس الشرقية، وهو مشروع توقف فعلياً بعد معارضة المجتمع الدولي. وتعهد نتنياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن في إطار خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي ورفضها الفلسطينيون.

وكالة فرنس برس

تسعة قتلى في عمليتي إطلاق نار في ألمانيا وميركل تدين "سم" العنصرية

نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس بـ"سم" العنصرية بعد ساعات على مقتل تسعة أشخاص بينهم العديد من أصل كردي، برصاص ألماني لديه دوافع "كراهية الأجانب" في عمليتي إطلاق نار في مقهيين للشيشة في مدينة هاناو قرب فرانكفورت. وقالت ميركل للصحافيين "العنصرية سم، الكراهية سم وهذا السم موجود في مجتمعنا وعليه تقع المسؤولية في الكثير من الجرائم" مشيرة إلى سلسلة جرائم واعتداءات ارتكبها نازيون جدد في سنوات الألفين وقتل سياسي مؤيد للهجرة في حزيران ثم الهجوم على كنيس أوقع قتيلين في تشرين الأول/أكتوبر.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس العراقي يبحث مع فريق تحقيق أممي تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر "داعش"

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر تنظيم "داعش" عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، أن "السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس، كريم خان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش". وأضاف البيان "جرى، خلال اللقاء، بحث جهود تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر "داعش" عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين في مختلف المدن والمحافظات، قبل أن يتم تطهيرها".