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أول حالة إصابة بالكورونا اكتشفت اليوم وهي لسيدة كانت في عداد ركاب الطائرة الإيرانية التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي أمس. وما يعقد المسألة أن مديرية الطيران المدني كانت أكدت سلامة الركاب وخلو الطائرة من أية إصابة بالكورونا.

المنار

كأن البلد المثقل بكل انواع الفيروسات الاقتصادية والمالية، ينقصه فيروس كورونا..وكأن وسائل التواصل الاجتماعي الفائضة بكل انواع الاشاعات والتهويلات ينقصها حضور كورونا الى لبنان. أعلن وزير الصحة حمد حسن رسميا اكتشاف اول حالة مصابة بفيروس كورونا لسيدة في العقد الرابع من العمر، مطمئنا الى ان وضعها مستقر وتخضع للعلاج، مع التاكيد على ضرورة اجراء فحوص طبية احترازية لجميع الذين كانوا على متن الرحلة التي استقلتها السيدة المصابة.

nbn

من الهلع إلى السلع التي يتم التلاعب بأسعارها وبسعر صرف العملات وهو الأمر الذي تابعه اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الإقتصاد راؤول نعمة حيث تمنى على الأجهزة الرقابية في وزارة الإقتصاد التشديد في تطبيق القانون بحق المتلاعبين بالأسعار وبلقمة عيش الناس.

mtv

فيما المساعدة الاستشارية التي طلبها لبنان من صندوق النقد الدولي قيد التبلور وفق اللقاءات التي يجريها وفد الصندوق مع الجهات الحكومية والمالية والاقتصادية المعنية، والرؤية لا تزال في مرحلتها الأولى.

NTV

من بين الأمراض المالية العضال فقد لبنان صحة سلامته واستورد فيروس كورونا من قم الإيرانية بعدما أصبح الوباء على حدودنا الجنوبية. فمن صوب العدو الإسرائيلي كورونا سجل أولى إصاباته رسميا اليوم .. ومن إيران وصلنا الفيروس على جناح الأجواء المفتوحة، لكن بعقول رسمية مغلقة.

OTV

لم يكن ينقصنا إلا الكورونا...

هذا هو لسان حال اللبنانيين جميعاً منذ اعلان وزير الصحة حمد حسن بعد ظهر اليوم عن ضبط أول حالة إصابة بالمرض على متن طائرة آتية من إيران، مطمئنا إلى الاجراءات المتخذة لحماية الناس، وداعيا إلى عدم الهلع، في مقابل موجة الشائعات التي عمت مواقع التواصل.

LBC

تراجعت كل المخاوف أمام الخوف من كورونا بعدما سجلت أول إصابة في لبنان.

صحيح أن وزير الصحة رأى أن حال الهلع غير ضرورية " خصوصاً ان الحالة التي شخصت، لا تعاني تداعيات خطيرة "... لكن الصحيح أيضاً أن اللبناني لم تعد تنفع معه أن يقول له مسؤول : " لا داعي للهلع " ... سبق وقيل للبناني في الأشهر الثلاثة الأخيرة : "لا داعي للهلع في أكثر من ملف، فماذا كانت النتيجة ؟ "

الميادين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ​ميخائيل بوغدانوف​، خلال استقباله وزير الخارجية في ​الحكومة الليبية​ المؤقتة، عبد الهادي الحويج، أن "لا بديل للحل السياسي للأزمة في ​ليبيا​، من خلال تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار​، وإقامة حوار وطني بمشاركة جميع القوى الاجتماعية والسياسية الليبية".

الجزيرة

أكد ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ وجود طلب شعبي لتحرك الدبلوماسية لرأب الصدع بين الفرقاء والأشقاء".

العربية

أكد المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه العميق إزاء أعمال المجموعات المتطرفة في إدلب.