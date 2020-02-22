لبنان الحر

لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ إلى أنّ "حملة الإستدعاءات لإسكات الأصوات الحرّة والثائرة، مستمرّة بوقاحة لا مثيل لها وبوتيرة تصاعديّة"، مشدّداً على أنّ "لبنان وطن الحريات، لن يصبح دولة بوليسيّة تحكمها طغمة مستبدّة ترهّب كل من يخالفها الرأي".

صوت لبنان

أكد وزير الصحة حمد حسن أن "حالة الهلع المفرطة في موضوع فيروس كورونا تحبط العزيمة على كل المستويات، ويجب التشدد بالالتزام بتعليمات ​وزارة الصحة​ وعدم الأخذ بالاشاعات"، لافتاً إلى أن "الطائرة الوافدة من مدينة قم في ايران وصلت البارحة وفي 24 ساعة تم تشخيص الحالة المصابة بفيروس كورونا".

radio orient

شدّد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، على أنّ "الباب اللي بيجينا منّه ريح الكورونا سدّووا ومنستريح". وأكّد أنّنا لم نعد نحمل مصائب. وضعنا سيء وصحّة ​الشعب اللبناني​ أهم من أي حسابات"، لافتًا إلى أنّ "الكثير من الدول فيها رعاية صحّية أفضل منّا بكثير، وقد أوقفت الرحلات إلى الدول الّتي تفشّى فيها "​فيروس كورونا​". خذوا القرار".

اذاعة النور

أكد رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" السيد ​هاشم صفي الدين​ خلال احتفال تكريمي أن "مشكلة ​لبنان​ في الأساس هي مشكلة ثقافية، قبل أن تكون سياسية واقتصادية ونقدية، فحين تكون الثقافة خاطئة وضحلة إلى هذا الحد تنتج هذه ​الأزمة.

صوت المدى

أشار عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ الى أن "على الحزب "التقدمي الاشتراكي" وباقي الأحزاب والجماعات التعلم من "التيار الوطني الحر"، كيفية التصرف في التظاهرات فـ"التيار" مدرسة في هذا المجال، لافتاً الى أن "هناك بعض الأفرقاء السياسيين الذين يجهلون أخلاقياتنا، ولا يجيدون سوى أسلوب الشتائم والتهجم والاعتداء على الآخرين".