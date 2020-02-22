أشارت دراسة صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب إلى أن خطة "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي تشمل ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، "تنطوي على مخاطر كثيرة في كافة المجالات – الأمنية، الاقتصادية، المدنية/الاجتماعية، مكانة دولية وإقليمية. وانه "من أجل الحفاظ على دولة إسرائيل يهودية، ديمقراطية، آمنة وأخلاقية، ينبغي تبني مركبات الخطة التي تحسن الأمن وإلى جانب ذلك تشكل رافعة لتحريك عملية انفصال عن الفلسطينيين، وإنشاء واقع إستراتيجي أفضل لإسرائيل".

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن خطة "صفقة القرن"، ستخرج إلى حيز التنفيذ، واعتبر أن بإمكانه إملائها على إدارة أميركية لرئيس من الحزب الديمقراطي، رغم تعبير عدد من قادته عن معارضتهم للخطة.

أكد استطلاعان انعدام القدرة على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري بعد عشرة أيام، في حال استمرار الاصطفافات الحزبية الحالية، بين معسكر زعيم اليمين ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومعسكر رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس. وتوقع الاستطلاعان عدم حصول أي منهما على أغلبية 61 مقعدا في الكنيست.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الجيش الإسرائيلي سينشر طواقم دبابات مكونة من النساء، هذا العام، على الحدود مع مصر والأردن. وأنه على ما يبدو، فإن إنشاء وحدات دفاع حدودية من الدبابات، التي أُعلن عنها الشهر الماضي، يعكس حاجة الجيش الإسرائيلي لتخصيص أعداد إضافية من أفراد الدبابات الذكور للوحدات التي سيكون لها مهمة مختلفة تماماً، وهي: "اقتحام أرض العدو في حالة نشوب حرب برية".

صدق وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على بناء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات، بما فيها عيلي وتسوفيم ونوقديم والون شفوت في غوش عتسيون. في أراضي الضفة الغربية المحتلة.