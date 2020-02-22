اعترفت المواطنة البريطانية، صافية شيخ، بأنها خططت لتفجير كاتدرائية القديس بولس في لندن لصالح تنظيم "داعش"وإنها اتصلت بشخص ظناً منها بأنه سيساعدها على تصنيع عبوات ناسفة (وكان في الواقع عميلاً سرياً للشرطة).

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكية من أصل أردني، جوليا نشيوات، مستشارة جديدة له للأمن الداخلي. وقالت الصحافة هذا يعني أنها ستعمل مرة أخرى لصالح روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، حيث عمل الاثنان معاً في وقت سابق في وزارة الخارجية الأمريكية. وكانت نشيوات شغلت سابقاً منصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيليرسون، كما شغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وعدة مناصب في الإدارة الأمريكية.

أعلنت الشرطة الفدرالية الأسترالية عن إصدار مذكرات اعتقال بحق 42 رجلاً وامرأة سبق أن سافروا إلى سوريا لدعم تنظيم "داعش" أو خوض القتال إلى جانبه. وأكد متحدث باسم الشرطة الأسترالية أن التحقيقات الجنائية جارية مع جميع الأستراليين المشتبه فيهم بالسفر إلى منطقة النزاع، مشيراً إلى أن مذكرات الاعتقال لن يتم تفعيلها إلا في حال عودتهم إلى بلادهم.

قال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إن التهديد الأمني المرتبط باليمين المتطرف مرتفع جداً في البلاد، مشيراً إلى أن القوات الأمنية عززت وجودها في محيط المساجد.

توقع المراقبون أن يكسح المتشددون المعتدلون المقاعد النيابية في إيران، على أن تعلن نتائج الانتخابات التي شارك فيها نحو ستين بالمئة من 58 مليون مقترع مساء اليوم أو صباح الأحد على أبعد تقدير، وتم تحديد التصويت لأربع ساعات للسماح بإدلاء الطوابير بأصواتهم.