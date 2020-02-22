أكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في مدينة إدلب السورية وتطورات الموقف هناك.وانه "تم إجراء نقاش مفصل حول الوضع في إدلب، وخاصة في سياق المحادثة الهاتفية المجدولة لرئيسي روسيا وتركيا".

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المساعدة في منع حدوث أزمة إنسانية في إدلب.

دعا مركز المصالحة الروسي في سوريا، تركيا إلى تأمين خروج المدنيين من مدينة إدلب بشمال غربي سوريا. ونفى الأنباء التي تحدثت عن نزوح "مئات آلاف" المدنيين من محافظة إدلب السورية نحو الحدود السورية التركية بسبب العمليات القتالية ضد الإرهابيين.

استعرض سلطان عمان هيثم بن طارق، أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة، لدى استقباله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وقال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بأن "حكومة السلطنة لا تزال على التواصل مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء وتؤمن في إمكانية إطلاق حوار بينهما".

التقى رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في إسطنبول، السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد. وبحث معه مستجدات الوضع في ليبيا.

اتفق بوتين وأردوغان على تنشيط المشاورات الحكومية بشأن الوضع في إدلب من أجل تحقيق خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار ووضع حد للمخاطر الإرهابية، وأعرب بوتين عن قلقه البالغ إزاء مواصلة الأعمال العدوانية من قبل المجموعات الإرهابية، وتم التركيوز على ضرورة احترام وحدة وسيادة أراضي سورية.

دعت ألمانيا وفرنسا إلى عقد القمة الرباعية التي تضم روسيا- تركيا- فرنسا- وألمانيا في اسطنبول في 5 آذار المقبل لبحث تطورات إدلب فيما تؤكد روسيا على عقد دول اتفاق أستانا في طهران.