النهار/ رضوان عقيل

وصف الجسم اللبناني المالي المريض بأنه أصبح في غرفة العناية الفائقة والمحكمة بعدما تحول البلد "بقرة منهارة" محملاً المسؤولية لكل من استفاد من طبخة السلطة ومناصبها ونعيمها منذ التسعينات الى اليوم.

وقال أن بعثة صندوق النقد الدولي التي باشرت اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين لم تلتق في خريطة التحليل في نقاط عدة مع الجانب اللبناني حيال مقاربة التحليل للأزمة الراهنة وتحليل الصدمة المالية التي ضربت البلد ومؤسساته في القطاعين العام والخاص.

النهار/ سابين عويس

تناولت الحملة التي تشن على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، معتبرة أن الحملة تنطوي على جملة أمور منها: إن هناك من يعمل في شكل جدي ومبرمج ضد الحاكم سلامة من أجل تسلم الحاكمية، ومن أجل الطموح الى الرئاسة، كما أنه من بين المتضررين من سياساته التي تلبي في نظرهم الشروط الأميركية وتشديد التضييق على حزب الله. ورأت أن الحاكم سلامة يقف شبه معزول من أي غطاء سياسي محلي أسير تلقي التبعات بعدما وضع ومعه المصارف في الواجهة.

الأخبار/ هيام القصيفي

نقلت عن دبلوماسي فرنسي قوله أن الإدارة الفرنسية باتت أقرب الى الإقتناع بأنه لم يعد ممكن التعويل على الطبقة السياسية الموجودة في لبنان لإنقاذ البلد، وأن الجو الفرنسي الرسمي لا يتفاعل إيجاباً في الكلام عن القيادات السياسة وإمكان التفاهم معها على ما يمكن أن يشكل خريطة طريق لمعالجة الإنهيار الإقتصادي والمالي، وقالت إن الكلام عن الفساد تحول فجأة لدى مسؤولين في البنك الدولي كما لدى العواصم المعنية عادة بالملف اللبناني إلى بند أساسي في المحادثات الدائرة حول مستقبل لبنان.

الجمهورية/ جورج شاهين

كتب عن الإنقاسم الحاصل بين المسؤولين اللبنانيين حيال ما يمكن أن ينصح به المسؤولين في صندوق النقد الدولي لناحية تجاوز الأزمة الإقتصادية والمالية، وقال إن ما هو متوقع من نصائح قالها مسؤولون من قبلهم وبعدهم، ولكنه بات واضحاً أن لبنان أمام الإمتحان الأصعب والأخطر ليظهر جدارته في إمكان الخروج من المأزق.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

أشار إلى أنه أمام لبنان مرحلة صعبة على كل الصعد وخصوصاً المالية والإقتصادية مع توقع تصعيد سياسي في إطار تصفية الحسابات بين الموالين والمعارضين خصوصاً بعد خروج الرئيس سعد الحريري من الحكم وترقب تشكيل جبهة معارضة وإن مغايرة عن الماضي.