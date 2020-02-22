روسيا اليوم

واشنطن تؤكد طلب أنقرة نشر منظومة باتريوت قرب الحدود السورية

أكد مسؤول أمريكي، أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة نشر نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في البلاد، لمواجهة الغارات الجوية السورية، وفق ما أفاد موقع "غلوبال ديفينس". وأكد المسؤول الأمريكي أنه تم تقديم طلب لنشر باتريوت، لكن الولايات المتحدة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنشر المنظومة أم لا. وقال المسؤول:"ما زلنا نجري مناقشات مع حكومة تركيا حول الوضع المقلق في إدلب".

روسيا اليوم

موسكو ترحب بأنباء حول توقيع اتفاق بين واشنطن و"طالبان"

رحب المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان، ضمير كابولوف، بتقارير واردة من واشنطن حول توجه لدى الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، نحو توقيع اتفاق بينهما في 29 شباط الجاري. وفي حديث لوكالة "نوفوستي"، قال كابولوف: "لم أحصل على دعوة رسمية مع موعد موثق. سنشارك في مراسم التوقيع بصفة شهود، وأنا أنوي الحضور، لكن الأمر يتطلب تأكيداً رسميا". وأضاف كابولوف: "سيكون ذلك حدثاً هاماً بالنسبة لعملية السلام في أفغانستان". وفي وقت سابق من، أكدت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، استعدادهما لتوقيع اتفاق بين الجانبين، في 29 فبراير.