الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية اطلع من حسن على المعطيات المتعلقة بإصابة الكورونا: لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمعالجة

أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اتصالاً هاتفياً بوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن واطلع منه على آخر المعطيات المتعلقة بظهور إصابة بالكورونا لدى إحدى السيدات اللبنانيات القادمات من طهران. واستطلع الرئيس عون التدابير التي اتخذت لمعالجة هذه الإصابة، مشدداً على "ضرورة أخذ الاجراءات المناسبة في مطار رفيق الحريري الدولي للتأكد من سلامة الوافدين إلى لبنان". وأكد الوزير حسن لرئيس الجمهورية أن "الحالة التي ظهرت هي الآن قيد العلاج وفقاً للمعايير الصحية المعتمدة".

وكالة الأناضول

عقب فشل مفاوضات إدلب.. سلسلة إدعاءات روسية بحق تركيا

عقب فشل المباحثات الأخيرة بين الوفدين التركي والروسي في موسكو، بشأن إدلب السورية، بدأت وسائل إعلام روسية بتداول سلسلة من الإدعاءات بحق تركيا. وادعت تلك الوسائل، أن تركيا أغلقت مجالها الجوي، أمام الطائرات العسكرية الروسية، على خلفية الأوضاع في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب شمال غربي سوريا. وقالت صحيفة "ننيزافيسيمايا غازيتا"، في خبر بعنوان " أنقرة ستغلق المضيق أمام روسيا"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخلى عن تأييد خطط روسيا فيما يخص حل مسألة إدلب. وادعت الصحيفة أن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الروسية، بشكل يشمل الطائرات المتجهة نحو قاعدة حميميم في سوريا.

وكالة أنباء رويترز

أردوغان يطلب من فرنسا وألمانيا المساعدة في إنهاء الأزمة الإنسانية السورية

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقديم دعم "ملموس" لإنهاء الأزمة الإنسانية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك في ظل تصاعد التوتر في المنطقة. وقال أردوغان خلال مكالمة هاتفية إنه ينبغي أن تتوقف الهجمات في إدلب، حيث تسببت عملية للحكومة السورية مدعومة من روسيا في نزوح مئات الآلاف ووضع أنقرة وموسكو ودمشق على شفا مواجهة.

وكالة فرنس برس

ألمانيا تحذّر من تهديد أمني "مرتفع جداً" مرتبط باليمين المتطرف وتعزز انتشار الشرطة

أكد وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر أنه سيتم تعزيز تواجد الشرطة في أنحاء البلاد لمواجهة التهديد "المرتفع جداً" من اليمين المتطرف، بعد مقتل تسعة أشخاص في جريمتين عنصريتين في مدينة هاناو ليل الأربعاء. وقال سيهوفر خلال مؤتمر صحافي في برلين إن "التهديد الأمني من التطرف اليميني ومعاداة السامية والعنصرية مرتفع جداً"، معلناً كذلك "تعزيز تواجد الشرطة" في المساجد ومحطات القطارات والمطارات وعلى الحدود.