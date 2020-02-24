الشرق الأوسط 17/2/2020

حبر حيوي لدعامات الأنسجة البشرية المصابة

يمكن لحبر حيوي أن يستخدم في مجال الطباعة المجسمة بغرض صناعة دعامات للأنسجة البشرية المصابة التي تحتاج إلى جراحات أو عمليات زراعة. وأفاد الباحثين في جامعة روتجرز بولاية نيوجيرسي الأميركية، استخدموا نوعيات من أحماض الهالورونيك ومادة الجيل المصنوعة من البولي إيثيلين لصناعة الحبر الحيوي الذي يمكن تدعيمه من خلال تفاعلات كيميائية معينة، وبالتالي استخدامه كدعامات للأنسجة داخل جسم الإنسان. ويسعى فريق الدراسة إلى تطوير أنواع من عبوات الحبر الحيوي التي تصلح لطباعة دعامات لمختلف أنواع الخلايا أو الأنسجة.

20/2/2020

مريضة تعزف الكمان أثناء خضوعها لجراحة في المخ

عزفت داجمار ترنر الكمان أثناء عمليّة إستئصال ورم من الفص الجبهي الأمامي الأيمن في المخ كان قريباً من المنطقة التي تتحكّم في الحركة الدقيقة ليدها اليسرى وللحيلولة دون تضرّر قدراتها على العزف على الكمان وضع البروفسور أشكان إستشاري جراحة الأعصاب في مستشفى كينجز كولدج خطّة مفادها رسم خريطة للمخ وفتح الجمجمة ثمّ حثّها على العزف أثناء إستئصال الورم. وقال أشكان: "كانت هذه أول مرّة يعزف فيها مريض لي على آلة( أثناء جراحة). نجحنا في استئصال 90 في المائة من الورك بما في ذلك جميع المناطق التي يشتبه في أنّها تشهد إنتشاراً سريعاً للخلايا، مع الحفاظ على كافّة وظائف يدها اليسرى".

الجمهورية 18/2/2020

الصين تدعو المتعافين من "كورونا" إلى التبرّع بالبلازما لإستخدامها كعلاج

تسابق مختبرات الأدوية الوقت لتطوير علاج ولقاح للفيروس الذي أصاب أكثر من 70500 شخص. ويحتوي بلازما المصابين السابقين بفيروس "كوفيد19-" على أجسام مضادة يمكن استخدامها لخفض عدد الفيروسات في أجسام من هم في حال خطيرة، وفق ما أكّد مسؤول في اللجنة الصحية الوطنية في مؤتمر صحافي. وقال غيو يانهونغ:"أطلب ممن تعافوا أن يتبرعوا بالبلازما عبر قيامهم بذلك، يعيدون الأمل لمن هم في حال خطرة".

نداء الوطن 20/2/200

فشل هبوط الطابق الأول من "سبايس أكس" في البحر

أخفقت شركة "سبايس أكس" الأميركية المتخصّصة بتقنيات إستكشاف الفضاء، في تأمين هبوط آمن للطابق الأول من صاروخ "فالكون9" القابل إعادة الإستخدام، على منصّة بحريّة وكان ذلك ليشكّل الهبوط الخمسين الناجح للصاروخ. في المقابل، تمكّن الصاروخ من إنجاز مهمّته التي أطلق لأجلها، وتقضي بوضع 60 قمراً إصطناعياً جديداً في المدار من دون أي صعوبة في إطار كوكبة "ستارلينك" وهي مشروع ضخم للشركة يهدف إلى توفير الإنترنت من الفضاء. وأحدثت "سبايس أكس" ثورة في صناعات الفضاء من خلال تطوير تقنية تسمح بتصنيع صواريخ يمكن إستعادة طابقها الأول لاستخدامه مرات أخرى، ما يقلّص التكاليف بشكل كبير. وتطمح شركات أخرى مثل"وان ويب" لتوفير الإنترنت السريع في الفضاء. ويأمل إلون ماسك مؤسّس "سبايس أكس" أن تستحوذ شركته في النهاية على 3 إلى 5% من سوق الإنترنت العالمي، وهي حصّة تقدّر قيمتها بحوالي 30 مليار دولار في السنة.

21/2/2020

أعلنت شركة زيروكس في تغريدة لها وفاة مخترع خاصية القص والنسخ واللصق المستخدمة جداً في مجال الحواسيب عن 74 عاماً وأـضافت: عملكم أسهل بفضل أفكاره الثورية، اتضموا إلينا لتكريم ذكراه وقد استوحىت تيلسر النسخ واللصق من تقنية سابقة للعصر الرقمي تقوم على قص أجزاء من جمل مطبوعة ولصقها بواسطة شريط لاصق في مكان آخر.

ودخلت هذه الخاصية في يوميات الأفراد بفضل آبل التي ادرجتها ضمن حاسوب ليسا العام 1983 وحاسوب ماكينتوش في السنة التالية. ووظف ستيف جوبز مؤسس شركة آيل لأأري تيسلر العام 1980 عندما كان لا يزال يعمل لدى زبروكس وأمضى المهندس 17 عاماً في هذه المجموعة وصولاً إلى منصب كبار العلماء فيها. وأسس بعد ذلك شركة ناشئة تعنى بشؤون التربية والتعليم وأجرى مهمات حول تجربة المستخدم لدى أمازون وياهو.