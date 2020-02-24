TL

أعلن وزير المالية الفرنسي استعداد بلاده لمساعدة لبنان في الأزمة المالية. وكان الوزير الفرنسي يتحدث على هامش مجموعة العشرين التي التأمت في الرياض. وقال وزير المالية السعودي إن بلاده تنسق مع بعض الدول المعنية لمساعدة لبنان في أزمته المالية على أساس الإصلاحات المطلوبة.

المنار

إذا كانت جبهة كورونا تحت المجهر، فمعركة لبنان مع استحقاقات الديون الخارجية، وأيضاً التحويلات المالية، لا تزال في الصدارة. الحكومة تواصل اجتماعاتها لتحديد آليات التعاطي مع دائني اليوروبوند قضائياً ومالياً، وفق ما ستقدمه الهيئات الاستشارية في المسارين المالي والقضائي.

nbn

لبنان حريص على الالتزام بالإصلاحات الجذرية المطلوبة وعلى الأصعدة كافة، لإنجاح العملية الإنقاذية وعودة الثقة به. وهذا ما سمعه وفد صندوق النقد الدولي، خلال لقائه الرئيس نبيه بري اليوم في عين التينة.

والثقة يبدو أنها ستتعزز أيضاً بالدعم الفرنسي- السعودي، الحاضر في حال احتاج لبنان لأي مساعدة مالية بناء على الإصلاحات الاقتصادية.

mtv

واصل وفد صندوق النقد الدولي لقاءاته المسؤولين اللبنانيين، وعلى ما يبدو فإن خيبة أمله فيهم تكبر. فالمعلومات المستقاة من أوساط الوفد، تفيد بأن الحكومة اللبنانية لم تحسم خياراتها بعد، بما يوحي أن أهل السلطة لم يتخلوا بعد عن عنادهم وإنكارهم، فبالإضافة إلى غياب برنامج النهوض، هم يتجاهلون نصائح صندوق النقد، في وقت يعرفون بأن لا خلاص للبنان من دون اعتمادها، ويهربون إلى الأمام من خلال التلهي بتشكيل اللجان فيما المطلوب واحد.

NTV

وإلى أزمة سندات اليوروبوند، برزت أزمة تصدير الذهب الذي أصبح مصدراً إضافياً لتهريب الأموال إلى الخارج. وبعدما ضاع جنى الأعمار في أسواق الصرف والمصارف، لن يعود الخبز كفاف يومنا، إذ في أحد المرفع، رفع الرغيف عن الموائد بإعلان نقابات المخابز والأفران إضراباً مفتوحاً بدءاً من اثنين الرماد.

OTV

صحياً، فالمواكبة مستمرة حماية للبنان من فيروس كورونا، وجلسة خاصة لمجلس الوزراء في بعبدا الثلاثاء لهذه الغاية.

وفيما اللبنانيون غارقون في الهم الاقتصادي والمالي ومتفرعاته المعيشية، ومنها مسألة إضراب المخابز والأفران، ثمة من يتسلى. وآخر مظاهر التسلية هذه المرة، في نهر الكلب.

LBC

أنهى صندوق النقد الدولي المرحلة الأولى من تجميع معلوماته حول مالية الدولة اللبنانية واقتصادها، ويغادر وفد منه لبنان اليوم، ليلتحق به وفد آخر غداً.

هذا الوفد مهمته إعداد تقرير، يعرض على الحكومة اللبنانية، يأتي بمثابة توصية غير ملزمة، لكيفية إخراج لبنان من المأزق المالي والاقتصادي، وهو مستعد للعودة إلى لبنان في أي وقت تراه الحكومة مناسباً.

الميادين

أصدرت السلطات الكويتية قراراً بإجلاء رعاياها من ​إيران​، بعد إعلان ​طهران​، وفاة 8 أشخاص بفيروس "كورونا" المستجد وإصابة العشرات.

الجزيرة

أعلنت ​الرئاسة التركية​ في بيان لها أن البلاد تخلو تماماً من أي مصاب بفيروس كورونا​.

العربية

أكدت ​وزارة الصحة السعودية​ أنه "لا خطورة من استلام الطرود البريدية القادمة من ​الصين​"، مستبعدة "انتقال ​فيروس كورونا​ عبر البضائع".