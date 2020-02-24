لبنان الحر

أكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​، بأن وزارة الاقتصاد تتبع صلاحياتها بوضع ​محاضر ضبط​ ولا يمكن للوزارة القيام ​بعقوبة​ فورية، مما يضعف وضع وزارة الاقتصاد، مؤكدةً أن القضاء لا يتحرك بشكل كاف حتى الآن.

صوت لبنان

اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​محمد نصرالله​ أن "قرارات الخروج من الأزمة ستكون موجعة وأنه لا يوجد أي مؤشر يوحي بفرط عقد ​الحكومة​، وبالتالي ليست مهددة بإسقاطها في الشارع".

radio orient

أكد نقيب موزعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، أنه "غير مربح لأصحاب المحطات أن يبيعوا ​المازوت​ بالسعر المعتمد على جداول الوزارة"، لافتاً إلى أن "هناك بواخر متوقفة في البحر بسبب غياب الاعتمادات اللازمة لتفريغها".

اذاعة النور

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​، أنه لا يمكن دفع استحقاق مالي وأنت تعلم أن الاستحقاق التالي لا يمكنك دفعه، مشيراً إلى أن الواضح أن التوجه هو لعدم دفع الاستحقاق.

صوت المدى

أكد رئيس اتحاد نقابات الأفران في ​لبنان​ كاظم ابراهيم أنه "في السابق كانت ​الدولة​ تدعم الرغيف أما اليوم فانعدم الدعم، وطلبنا الوحيد أن تدعم الدولة سعر ​الطحين​ لنتمكن من الاستمرار.