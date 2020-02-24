حقق السيناتور بيرني ساندرز فوزاً ثانياً على التوالي في سلسلة انتخابات تمهيدية تنظم في جميع الولايات الأميركية. واستحوذ فوزاً عريضاً في انتخابات ولاية نيفادا، ليعزز بذلك تقدمه أمام منافسيه من أجل الترشح عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في تشرين الثاني القادم.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم الدولة الروسية تزويد قواتها المسلحة بأحدث أنواع الأسلحة، بما فيها سلاح الليزر والمنظومات فرط الصوتية، ومنظومات عالية الدقة. وأشار إلى أن الكثير من الأسلحة الروسية لا مثيل لها في العالم، مضيفاً أن هناك "نماذج واعدة عدة، وهي عبارة عن أسلحة المستقبل، قد انتقلنا من مرحلة اختبارها إلى مرحلة وضعها في الخدمة".

لقي 9 أتراك مصرعهم بينهم 3 أطفال جراء زلزال وقع بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الحدود التركية الإيرانية، وأسفر عن أضرار في القرى المجاورة.

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصاً والإصابات المؤكدة إلى 76936. وأعلنت السلطات المحلية في 21 منطقة إدارية صينية عن عدم تسجيلها حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن عدد الدول التي منعت دخول القادمين من أراضيها أو شددت إجراءات دخولهم، بلغ 12 دولة حتى الآن. وأكد زعيم كوريا الجنوبية مون جيه-إن أن بلاده تتجه نحو لحظة حرجة في معركتها ضد فيروس "كورونا"، مشدداً على ضرورة اتخاذ "إجراءات قوية وغير مسبوقة" لوقفه.

أعلن رئيس مجلس بلدية العاصمة الإيرانية طهران، محسن هاشمي، أنه سيتم فرض حجر صحي على مدينة طهران في حال ارتفاع عدد المصابين فيها بفيروس "كورونا". وبدأت السلطات الإيرانية بتعقيم قطارات الأنفاق في مدينة أصفهان، تخوفاً من انتقال فيروس "كورونا" إلى هذه المدينة، التي لم يعلن فيها حتى الآن تسجيل أي إصابة. كما تم إغلاق كل الجامعات والكليات في عدد من محافظات البلاد.

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن إغلاق المعابر الحدودية مع إيران مؤقتاً، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

أعلنت السلطات في اليابان تسجيل ثالث حالة وفاة على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة بالحجر الصحي في اليابان، بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد بين ركابها.