النهار/ رضوان عقيل

كتب عن بعثة صندوق النقد الدولي ولقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين، مشيراً إلى أن بعد اللقاءات تبين أن الصندوق لا يثق بلبنان كفاية ما دام لم يقدم على وضع جملة من الإصلاحات.

ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله إنه لا يبدى كامل اطمئنانه إلى طريقة جبه التحديات التي تواجه البلد، ويعول على الصديقة فرنسا، مطالباً بوضع خطة طوارئ لإنقاذ الوطن.

الجمهورية/ مرلين وهبة

قالت إنّ الدخان الأبيض لم يخرج من بوابة قصر العدل نهاية هذا الأسبوع، ويرجح عدد التشكيلات إلى نقطة الصفر. مضيفة أن هذا الأمر يدعو إلى الخوف من امتعاض شعبي نتيجة عدم الالتزام بالمعايير المحدّدة في اختيار بعض القضاة.

الديار/ صونيا رزق

قالت إنّ رئيس الحكومة حسان دياب يجهد لنيل ثقة اللبنانيين وثقة الخارج في إطار المجتمعين الدولي والعربي للحصول على المساعدات المالية لإنقاذ لبنان من قعر الهاوية، فهناك سعي نحو تطبيق الإصلاحات والانطلاق للتخفيف من حدة الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية.

الجمهورية/ شارل جبور

وصف الرئيس حسان دياب من طينة الرؤساء التكنوقراط أمثال شارل حلو والياس سركيس وسليم الحص وغيرهم، الذين لا يشكلون خطراً على الزعامات والقوى السياسية حتى لو نجحوا في مهامهم الرئاسية.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

كتبت عن الرسالتين الفرنسية والسعودية حيال لبنان ولكن الشرط هو الإصلاحات ولفتت إلى أن الرسالتين لا ترتبطان بصندوق النقد الدولي الذي جاء وفده إلى لبنان وأجرى محادثاته بناء على طلب المشورة من الحكومة اللبنانية بشأن معالجة وضع لبنان الاقتصادي والمالي والنقدي.