The NewYork Times

وزراء الاقتصاد يصارعون لمواجهة التهديد الاقتصادي الناجم عن التغيّر المناخي

وافقت الولايات المتحدة، التي تتعرض لضغوط من الدول الأوروبية لمواجهة التهديد الاقتصادي الناجم عن التغير المناخي، يوم الأحد على إدراج إشارة إلى تلك المخاطر في بيان مشترك في ختام اجتماع لكبار قادة الاقتصاد في العالم.

بدا إدراج مصطلح "التغيّر المناخي" في بيان صادر عن وزراء مالية مجموعة العشرين اعترافاً بارزاً من جانب الولايات المتحدة بأن تهديد ارتفاع درجات الحرارة يشكّل مصدر قلق اقتصادي حقيقي. الإشارة في الصفحة الثالثة من الوثيقة وفي أسفل قائمة طويلة من المخاطر المحتملة، أفادت بأن "آثار الاستقرار المالي المترتبة على تغيّر المناخ" تتم مراقبتها من قبل مجلس الاستقرار المالي لمجموعة العشرين.

والمعلوم أن إدارة ترامب لا تصادق على الحقائق العلمية الراسخة التي تفيد بأن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي لتغيّر المناخ حيث دأبت هذه الإدارة على إلغاء قوانين لحماية البيئة، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى الحد من غازات الدفيئة، على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويقول الرئيس ترامب أن هذه القوانين تعطل الأعمال التجارية ما أدى إلى نشوب خلاف بين الولايات المتحدة مع البلدان الأخرى في المنتديات الدولية، مما يهدد بانتظام صياغة البيانات الرسمية. لكن ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحالات المناخية المتطرفة الطقس أثارا مخاوف من أن تغيّر المناخ يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي.

The Guardian

بريكزيت: المملكة المتحدة تتراجع عن تعهّداتها في ما يتعلق بإيرلندا الشمالية وتخاطر بخسارة اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

حذر خبراء من أن التراجع عن ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تجاه إيرلندا الشمالية سوف يخاطر بخسارة صفقات تجارية مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقد زاد القلق بعد أن ورد أن فريق بوريس جونسون للتفاوض حول "بريكزيت" تلقى أوامر بالعمل على وضع خطط "للالتفاف" على بروتوكول إيرلندا الشمالية المدرج في اتفاق الانسحاب، الذي يتضمن عمليات تفتيش للبضائع والمواد الغذائية المنتقلة من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية.

وقال السفير الإيرلندي السابق لدى الاتحاد الأوروبي بوبي ماكدوناغ إن التخلي عن هذه الترتيبات سيكون لها عواقب وخيمة، بما في ذلك المخاطرة باتفاق مع واشنطن في المستقبل.

"إذا تخلّت حكومة المملكة المتحدة عن التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لحماية اتفاق الجمعة العظيمة، فستكون لذلك عواقب كثيرة. وقال السفير في تغريدة: "سيكون أحدهما نهاية أي احتمال بالتوصّل إلى صفقة تجارية بريطانية-أميركية".

روسيا اليوم

جنبا إلى جنب مع اليونان.. تركيا تشارك بمناورات بحرية للناتو في إيطاليا

يطلق حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات بحرية، يوم الاثنين 24 فبراير، بمشاركة تركية بارزة، بهدف تطوير التدريب والتعاون ضد الغواصات المهددة لدول الحلف.

ومن المقرر أن تنطلق مناورات "Dynamic Manta-2020" بالمياه الإقليمية والدولية لجزيرة صقلية الإيطالية، بمشاركة كل من تركيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتشارك في المناورات، التي تستمر حتى 8 مارس، غواصات وقطع بحرية وسفن حربية للدول الـ9 المشاركة.

وتهدف المناورات إلى تطوير التعاون في المجال البحري والجوي ضد الغواصات التي تهدد حدود "الناتو".

كما تهدف أيضاً إلى تحسين التعاون بين الدول المشاركة وضمان السلامة البحرية، وإجراء تدريبات بحرية مشتركة وتقديم التدريبات العسكرية.

وتشارك القوات البحرية التركية في المناورات بفرقاطتي صالح ريس "TCG Salihreis"، وغازي عنتاب "TCG Gaziantep" وغواصة 18 مارس "TCG 18 Mart"، وطائرة خفر سواحل "P-235".