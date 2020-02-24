الوكالة الوطنية للإعلام

بري لوفد صندوق النقد: ملتزمون الإصلاحات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفد صندوق النقد الدولي برئاسة مارتن سريزولا، وحضور وزير المال غازي وزني ومستشار الرئيس بري علي حمدان. وكان عرض طويل ومفصل للوضع المالي والاقتصادي. وأكد بري للوفد خلال الاجتماع "حرص لبنان على التزام الإصلاحات الجذرية المطلوبة على كل الصعد، لضمان نجاح العملية الإنقاذية وعودة الثقة بلبنان".

وكالة الأناضول

أردوغان يطّلع على خسائر "وان" التركية عقب زلزال إيران

أطلع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، على معلومات حول الزلزال الذي وقع في إيران وتسبب بخسائر بشرية في ولاية "وان" شرقي البلاد. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

أوضح أردوغان، أنه تلقى معلومات من صويلو، حول المناطق المتضررة من الزلزال، وأعمال البحث والإنقاذ المستمرة فيها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيس خارجية البرلمان الليبي لـ"سبوتنيك": لن نسمح بإنشاء قواعد أميركية أو غيرها

قال النائب يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي، إن مطالبة وزير الداخلية بحكومة الوفاق بإقامة قاعدة عسكرية أميركية مرفوضة. وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لن نسمح بإقامة أي قواعد أميركية على الأراضي الليبية، وكذلك في ما يتعلق بأي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية".

وكالة أنباء شينخوا

توقيع اتفاقيتي تعاون لتعليم اللغة الصينية في جامعتين في الضفة الغربية

جرى توقيع اتفاقيتي تعاون لتعليم اللغة الصينية في جامعتين في الضفة الغربية ضمن مساعي تعزيز الانفتاح الفلسطيني على الصين. ووقعت جامعة القدس مع جامعتي بيرزيت والقدس المفتوحة على اتفاقيتين لتعليم اللغة الصينية عبر معهد "كونفوشيوس" التابع لها بحضور السفير الصيني لدى فلسطين قوه وي. وتنص على قيام الجامعة بتعليم اللغة الصينية بمستوياتها المختلفة للطلبة في جامعتي بيرزيت والقدس المفتوحة، وذلك ضمن برنامج التدريب المتخصص الذي يشرف عليه معهد "كونفوشيوس" في جامعة القدس، المعتمد الرسمي والوحيد لتعليم اللغة الصينية في فلسطين.