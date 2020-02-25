TL

في الشأن المالي غادر نصف أعضاء فريق صندوق النقد الدولي لبنان، وبقي النصف الآخر متابعاً، وثمة من يقول إن المصرف المركزي يؤيد تسديد فوائد سندات اليوروبوند في التاسع من آذار.

المنار

لا شك أن مخاطر فايروس كورونا حول العالم تتجه إلى مراحل معقدة، ولا شك أن حكومات الدول المصابة به دخلت في اختبار غير معروف المعالم.. لبنان ليس في دائرة الاستثناء كما بات معلوماً، وما يفرضه كورونا على الحكومة والأجهزة، كما على كل المواطنين والمقيمين، ليس بالقليل.

nbn

لأن خبز المواطن هو كفاف يومه، هو لا يحتمل الانتظار.

وتجاوباً مع مساعي حركة أمل وبتمن من رئيس مجلس النواب نبيه بري عاد أصحاب الأفران عن قرارهم بالإضراب المفتوح فيما دعا رئيس اتحاد أصحاب الأفران والمخابز كاظم ابراهيم إلى جمعية عمومية للتداول بالحلول المطروحة.

mtv

قبل حلول الكورونا ضيفاً ثقيلاً على لبنان، ما كان لدى اللبناني مكاناً يتسع للخوف والقلق فكيف به الآن؟ هو نداء من قلوب محروقة يوجه إلى السماء، لكنه يوجه بالتدرج إلى المسؤولين وأكثر تحديداً إلى فخامة رئيس الجمهورية، ليس من باب تحميله مسؤولية الأزمة، بل من باب اللجوء إليه كمسؤول أول عن حماية سيادة لبنان وكرامة شعبه وصحته ورفاهه.

NTV

لم تعد المشكلة في بلد المنشأ فالكرة الأرضية وقتت دورانها على فيروس قطع أوصالها وأنفاسها وينتشر في الدول المترامية عليها انتشار النار في الهشيم فدقت منظمة الصحة العالمية ناقوس خطر توقف عند الاحتمال الذي لم يصل بعد إلى درجة وباء عالمي، لكن تهيأوا.

OTV

لليوم الثاني على التوالي، تكرر باريس موقفها الداعم للبنان، معربة عن استعدادها للمساعدة في إخراجه من الأزمة الراهنة...

فبعد موقفه أمس على هامش قمة مجموعة العشرين في الرياض، حيث شدد على ضرورة الفصل بين مساعدة لبنان والنزاع الأميركي - الإيراني في المنطقة، أعلن وزير المال الفرنسي اليوم من أبو ظبي أن بلاده تدرس "خيارات مختلفة لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته المالية.

LBC

نهار حافل: من كورونا إلى صندوق النقد الدولي إلى الرغيف إلى أسعار المواد الغذائية إلى القضاء والإعلام وأين تبدأ حرية التعبير وإلى أين تصل حرية إبداء الرأي.

الميادين

أشار رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى أن "برنامج رئيس الحكومة​ المكلف محمد علاوي لا يتضمن موعداً للانتخابات المبكرة".

الجزيرة

قرر ​مجلس الوزراء الكويتي​ إلغاء كافة فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني حتى إشعار آخر للوقاية من انتشار ​فيروس كورونا.​

العربية

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، بمطار تونس قرطاج الدولي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الذي يؤدي زيارة رسمية إلى البلاد.