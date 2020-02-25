لبنان الحر

أشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب الدكتور ​عاصم عراجي​، إلى أن "الدولة اللبنانية اتخذت بعض الإجراءات. ولكن الإمكانات لدينا محدودة، وليست كتلك التي هي متوفّرة في ​الصين.

صوت لبنان

طمأن وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ إلى "جهوزية الفرق المختصة في الوزارة لتطبيق استراتيجية المكافحة الوقائية، تحسباً لأي موجة جراد صحراوي"، مشدداً على "ضرورة الإبقاء على جهوزية عليا لمواجهة أي أضرار محتملة".

radio orient

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ بعد ظهر اليوم في ​السرايا الحكومية​، وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، في حضور مستشاره الأول ​خضر طالب​، وجرى عرض لشؤون ​وزارة الخارجية​.

اذاعة النور

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​​، إلى أن "أي توقيف بسبب شتيمة له مبرراته القانونية، أما تنظيرات التبرير من أجل الشتيمة فهي استمرار التطاول من مجموعة تعتقد نفسها ثورة هي بحاجة إلى ثورة تنظيف داخلي وخارجي".

صوت المدى

أعلنت وزير الإعلام ​منال عبد الصمد​، أن "الغاية من إيراد المعلومات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا​ في ​الوكالة الوطنية للإعلام​ أولاً وأخيراً تلافي الهلع الذي تحدثه أيّ معلومة خاطئة أو مضخّمة أو غير دقيقة".