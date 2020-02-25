أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن اللجنة المشتركة التابعة للاتفاق النووي مع إيران ستعقد اجتماعاً في فيينا يوم الأربعاء المقبل. وسيكون على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيين"، مضيفاً أنه "لا علاقة للاجتماع بآلية فض النزاع في الاتفاق النووي، وهو اجتماع عادي يعقد كل ثلاثة شهور".

طالب محامي جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" خلال جلسة لمحكمة بريطانية، بعدم تسليم موكله للولايات المتحدة، معتبراً أن "أسانج لن ينال محاكمة عادلة ومن الممكن أن يقدم على الانتحار".

أطلق حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات بحرية، بمشاركة تركية بارزة، بهدف تطوير التدريب والتعاون ضد الغواصات المهددة لدول الحلف. وتجري مناورات "Dynamic Manta-2020" بالمياه الإقليمية والدولية لجزيرة صقلية الإيطالية، بمشاركة كل من تركيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده تتطلع لتوفير "أفضل المعدات العسكرية وأكثرها إخافة" إلى الهند، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها. وقال ترامب إن الولايات المتحدة بصدد التوقيع على صفقة لتزويد الهند بمروحيات حربية وغيرها من المعدات العسكرية بقيمة 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن واشنطن ونيودلهي ملتزمتان بالعمل على وقف الإرهابيين ومحاربة فكرهم.

أكد متصدر الانتخابات التمهيدية لمرشحي الحزب الديمقراطي إلى الرئاسة الأميركية، بيرني ساندرز، أنه في حال أصبح رئيساً لن يتوانى عن التصدي عسكرياً للصين إذا ما هاجمت جزيرة تايوان.

أفادت وسائل الإعلام الألمانية، بأن 15 شخصاً على الأقل أصيبوا في حادثة دهس خلال احتفالات بمدينة فولكمارسن. واعتقلت الشرطة سائق السيارة. ولم تشر إذا ما كانت للحادث أبعاداً إرهابية.

قدم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد (94 سنة) استقالته في وقت يسعى حلفاؤه إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وطلب منه زعيم البلاد الاستمرار في تصريف الأعمال.