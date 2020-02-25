أعلنت القوات السورية، صباح اليوم، استعادة السيطرة على عدد من قرى ريف إدلب الجنوبي، مؤكدة تحرير قرى الشيخ مصطفى، والنقير، وكفر سجنة، وأرينبة، وسطوح الدير، بعد معارك مع المجموعات المسلحة. بعد أن سيطرت على قريتي الشيخ دامس وحنتوتين جنوب غرب وشمال غرب معرة النعمان.

ذكر "المرصد السوري" المعارض أن قوات الجيش السوري "واصلت تقدمها جنوب مدينة إدلب بغطاء جوي روسي، وتمكنت من قضم مزيد من المناطق، ليرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها خلال الساعات الماضية إلى 7 مناطق.

أفاد مصدر أمني عراقي، أن القوات الأميركية، اعتقلت الليلة الماضية شيخ عشيرة والقيادي في الحشد العشائري معدي العبيدي من منزله في محافظة الأنبار غربي العراق".

قتل ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح على مقهى وملعب بمحافظة صلاح الدين. وتجري القوى الأمنية عملية تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابية استهدفت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ملعباً وكوفي شوب في منطقة البوصفة التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين".

حدد مجلس النواب العراقي، يوم الخميس المقبل موعداً لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي. وحث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، علاوي، على حل الخلافات مع الكتل السُنية والكردية بشأن تشكيل حكومته.

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأحد، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، ودعم صندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ 30 مليون دولار.

ندد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بقصف المناطق المدنية والمطارات في بلاده ووصف قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر بأنه "مجرم حرب". ومن المقرر إجراء محادثات سياسية بين الجانبين الليبيين برعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء.

طرح مجلس النواب الليبي، المعارض لحكومة الوفاق الوطني شروطاً عدة لمشاركته في الحوار السياسي في جنيف السويسرية وقرر تعليق مشاركته في حوار جنيف السياسي، وذلك بسبب رفض بعثة الأمم المتحدة للقائمة الكاملة لأعضاء اللجنة الذين اختارهم المجلس للمشاركة في الحوار، وموافقتها فقط على 8 أعضاء. وأوضح أن البعثة "تعاملت بشكل فردي مع الأعضاء دون التواصل مع المجلس، وهو تدخل سافر ومرفوض".