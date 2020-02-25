الجزيرة - السعودية

العلاقات السعودية - الكويتية.. خطى ثابتة ومدروسة بعمر تجاوز قرنين ونصف القرن

تحتفي دولة الكويت يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، بالذكرى التاسعة والخمسين لاستقلالها، والذكرى التاسعة والعشرين على التحرير. ومرت الكويت منذ إعلان الاستقلال حتى الآن بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة، وانتهجت خططًا تنموية طموحة من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة على الأصعدة كافة.

أخبار الخليج - البحرين

سفير البحرين في برلين يجتمع مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة خارجية ألمانيا

اجتمع عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، مع الدكتور كريستيان بوك المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وخلال الاجتماع، أكد السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله متانة العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تتسم به من رقي وتطور على مختلف المستويات، مؤكدا ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين على الأصعدة كافة، بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

القدس - فلسطين

أمين عام الأمم المتحدة يطلق خطة عالمية لحقوق الإنسان

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، خطة عمل عالمية من أجل حقوق الإنسان، وقال إنه يتعين على الحكومات في أنحاء العالم أن تضع حقوق الإنسان في صلب عملها إذا ما كانت تريد حماية الاستقرار والنمو ومستقبل كوكبنا.

الوطن - السعودية

تمرين سعودي أميركي لتعزيز الأمن البحري

انطلق أول من أمس، التمرين البحري المختلط "المدافع البحري"، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد الأسطول البحري الخامس بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق جيمس مالوي، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل. وزار الغفيلي، خلال التمرين، زورق الدورية الأمريكي (MKVI) يرافقه قائد الأسطول الأمريكي الخامس الفريق، جيمس مالوي، مستمعاً إلى إيجاز متكامل عن الزورق الأمريكي وقدراته البحرية المختلفة.من جانبه أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن محمد بن حامد الغامدي، أن تمرين "المدافع البحري" يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية، مشيراً إلى أن التمرين يشتمل على العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من كلا الجانبين المشاركين فيه.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد ووزير المالية الفرنسي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. معالي برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية فرنسا الصديقة.

وبحث سموه والوزير الفرنسي خلال اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.. وناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.