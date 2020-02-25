النهار/ مجد بو مجاهد

قال إن الخارج حريص على لبنان أكثر من حرص الأخير على نفسه وهو انطباع سمع على لسان أكثر من مصدر دبلوماسي. وعرض للموقف الفرنسي الداعي إلى دعم لبنان مالياً بعد تحقيق الإصلاح، بالإضافة لوجود مساع حثيثة لمساعدة لبنان من كل دول مجموعة الدعم الدولية شرط التركيز على الإصلاحات.

النهار/ وجدي العريضي

أشار إلى أن الفرنسيين وتحديداً بعد مؤتمر سيدر لن يقدموا على أية خطوات لتقديم الدعم للدولة اللبنانية قبل العملية الإصلاحية المالية والاقتصادية مضيفاً أن عناوين سياسية لا يمكن تجاوزها مثل العقوبات المفروضة دولياً على إيران و"حزب الله" ولا سيما بعدما بات للبنان عهد وحكومة ينضويان في المحور الإيراني.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

وصف الواقع السياسي بأنه لا يشهد تحالفات فعلية حقيقية بين القوى السياسية، وهناك "فرطعة" سياسية كبيرة ولا توجد جبهة في مواجهة جبهة أخرى.

وقال إن التسوية الرئاسية الشهيرة والتطورات السياسية والتحالفات التي أعقبتها منذ خريف 2016 كلها تخلخلت ولم تعد كما كانت في مرحلة سابقة.

الجمهورية/ جورج سولاج

أشار إلى أن الأميركيين والسعوديين والإماراتيين لن يقدموا أي دعم للبنان قبل التأكد من التزام حكومة الرئيس حسان دياب سياسة النأي بالنفس في المسائل الإقليمية بالأفعال وليس بالأقوال حتى لا تتكرر السياسات السابقة بالسير عكس مواقف الدول العربية التي لم تتأخر يوماً في دعم لبنان.

الديار/ حسن سلامة

استغرب كيف أن الحكومة لم تتحرك حتى الآن لمعرفة حقيقة ما جرى تهريبه من مليارات من الدولارات إلى الخارج رغم الفضائح التي تحدثت باستمرار عن طبيعة الأموال الضخمة التي جرى تهريبها والجهات التي قامت بها بدءاً من بعض المصارف الكبيرة.

وقال: إن انتظار الحكومة والمراهنين على الترياق الخارجي أي المساعدات الخليجية والعربية لا يتعدى الرقص على "حافة الهاوية".

الشرق/ يحيى جابر

اعتبر أن الكرة الآن في ملعب الحكومة اللبنانية التي من واجبها البدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بعد الإشارات الإيجابية الفرنسية والسعودية لمساعدة لبنان شرط أن يبدأ ورشة الإصلاحات المطلوبة.