The Guardian

الحزب الديمقراطي يتصارع مع فكرة تزايد أرجحية فوز برني ساندرز بالترشيح

في أعقاب فوز المرشح الديمقراطي برني ساندرز في ولاية نيفادا ومع اقتراب موعد الانتخابات الأولية في ولاية كارولينا الجنوبية، تواصل إدارة الحزب الديمقراطي التصارع مع الاحتمال المتزايد بأن يكون سيناتور ولاية فيرمونت، الذي يعتبر نفسه اشتراكياً، مرشح الحزب للرئاسة. أظهر انتصار ساندرز الأخير شعبيته لدى شريحة تمثيلية أكبر من القاعدة الديمقراطية تضم اللاتينيين والأفريقيين الأميركيين وأعضاء النقابات إذ حصد أصواتاً أكبر بكثير مما فعل خلال الانتخابات الأولية في ولايتي أيوا ونيو هامبشير. وقال ساندرز في سان أنطونيو بتكساس يوم الأحد: "لقد جمعنا ائتلافاً متعدد الأجيال ومتعدد الأعراق وهذا الائتلاف لن يفوز في ولاية نيفادا فحسب، بل سيجتاح البلاد". ومن المتوقع أن تشهد الأيام الثمانية المقبلة 15عملية انتخابية حاسمة. بعد أن فشل الوسطيون في الحزب الديمقراطي في الاتحاد حول مرشح معتدل، يمكن أن يكون الفوز بالترشيح من نصيب ساندرز يوم السبت أو في 3 آذار بعد تصويت 14 ولاية. وبدأ ساندرز أسبوعه الحاسم بالتخطيط لتجمعات شعبية إضافية في ولايات الثلاثاء الكبير كما بدأه بالتعرّض لانتقادات شديدة بسبب تعليقات أدلى بها في مقابلة عرضتها قناة "سي بي إس" الإخبارية ليلة الأحد. وقال ساندرز في برنامج "سيكستي مينوتس" إنه عارض الطبيعة الاستبدادية للنظام الكوبي في ظل عهد كاسترو وللكن فيدال أنجز بعض الأمور الجيدة لبلاده".

The Guardian

رئاسة الوزراء البريطانية: هدف المملكة المتحدة "استعادة الاستقلال" من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية السنة

سيكون الهدف الرئيسي لبريطانيا في المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "استعادة الاستقلال الاقتصادي والسياسي بدءاً من الأول من كانون الثاني، بحسب ما أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة البريطانية لنشر أهدافها التفاوضية يوم الخميس. وقال المتحدث الرسمي باسم بوريس جونسون إن "الهدف الأساسي" كان إنهاء الفترة الانتقالية بنهاية العام، بغض النظر عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق. وتشير هذه التعليقات إلى أن المملكة المتحدة ستكون مستعدة للانسحاب من المحادثات بدلاً من الخضوع لطلبات الاتحاد الأوروبي التي تتعلق باستمرار رقابة محكمة العدل الأوروبية (ECJ) والتوافق المستقبلي بشأن الإجراءات. قالت المملكة المتحدة إنها ستضغط من أجل إبرام صفقة تجارية على الطراز الكندي، لكنه يبدو أنها تعطي الأولوية لحريتها في إصدار قوانينها الخاصة بدلاً من تحقيق مثل هذا الاتفاق، إذا أصرّ الاتحاد الأوروبي على توافق أكبر مع بريطانيا مقارنة مع التوافق القائم مع كندا.

روزسيا اليوم

السيسي يستقبل رؤساء أجهزة مخابرات عربية في القاهرة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري" والمنعقد بالقاهرة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إلى أن "السيسي أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصة مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها". وأضاف راضي: "أعرب الرئيس المصري عن دعم بلاده لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات". وأوضح راضي أن " المجتمعين ناقشوا مواضيع عدة أبرزها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية لدول المنطقة، ويحقق لها الأمن والاستقرار".