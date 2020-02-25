الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد: إيراد المعلومات الرسمية عن كورونا في الوكالة أولاً غايته تلافي الخطأ

غردت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد: "الغاية من إيراد المعلومات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في الوكالة الوطنية للإعلام أولاً، ليست تحقيق سبق صحافي أو التفرد بالخبر، بل هي أولاً وأخيراً تلافي الهلع الذي تحدثه أي معلومة خاطئة أو مضخمة أو غير دقيقة".

وكالة الأناضول

عمرو موسى: تركيا تعمل بذكاء بين أميركا وروسيا وتقول لهما: "لا"

قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن تركيا تعمل بذكاء واضح بين أكبر قوتين الولايات المتحدة وروسيا، وتستطيع أن تقول لموسكو "لا"، وأن تقول لواشنطن "لا" أيضاً.

جاء ذلك في حوار متلفز أجراه موسى مع قناة "MBC مصر"، حيث جاء كلام موسى بالحديث عن تركيا بالقول إن "التحركات التركية فيها من الاستراتيجيات"، مشيراً إلى علاقات أنقرة مع كل من روسيا وأميركا.

وكالة أنباء رويترز

تاس: روسيا وتركيا تجهزان سلسلة مشاورات جديدة بشأن إدلب السورية

نقلت وكالة تاس للأنباء يوم الاثنين عن وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف قوله إن روسيا وتركيا تجهزان سلسلة مشاورات جديدة بشأن سبل خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.

وقال لافروف وفقاً لوكالة الأنباء "يتم الإعداد الآن لسلسلة جديدة من المشاورات التي نأمل أن تقودنا إلى اتفاق بشأن كيفية ضمان أن تكون تلك منطقة خفض تصعيد بحق، وألا ينشط الإرهابيون هناك."

وكالة فرنس برس

دول الاتحاد الأوروبي تعطي الضوء الأخضر للتفاوض مع لندن بعد بريكست

صادق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الإثنين على مهمة مفاوضهم ميشال بارنييه، محددين شروطهم بشأن العلاقة التجارية المستقبلية مع المملكة المتحدة بعد بريكست، على ما أفادت عدة مصادر أوروبية وكالة فرانس برس.

وبعد حصوله على الضوء الأخضر من السفراء، يطرح التفويض الذي كان نتيجة محادثات بين مختلف العواصم، خلال اجتماع وزاري في بروكسل الثلاثاء لإقراره رسمياً.

وقال أحد المصادر "لدينا اتفاق حول التفويض على مستوى السفراء الذين أقروه بالتوافق. إنه خبر سار".

وأوضح المصدر أن الصيغة الأخيرة للتفويض تنص على أن "الاتفاق يجب أن يسمح بتوافر شروط منافسة نزيهة على المدى البعيد" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يتحدث عن "أسلحة المستقبل"

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا ستواصل عملية تحديث الجيش والبحرية بإدخال أسلحة ومعدات حديثة، بما في ذلك أنظمة الليزر وأنظمة عالية الدقة. وفي كلمة ألقاها في حفل أقامته وزارة الدفاع الروسية بمناسبة عيد "حماة الوطن"، يوم أمس الأحد 23 فبراير/شباط، قال بوتين إنه يتم العمل لتعزيز إمكانات الجيش الاستراتيجية وتزويده بأحدث الأسلحة، بما في ذلك أنظمة الليزر والأسلحة الفرط صوتية بالإضافة لأسلحة عالية الدقة.

كما وأكد بوتين على أن العديد من الأسلحة الروسية ليس لها نظائر في العالم.

قائلا: "لقد انتقلنا بالفعل لـ"أسلحة المستقبل" فقد تجاوزنا مرحلة الاختبار الى مرحلة وضعها في حالة التأهب الدائم".

ووفقاً للرئيس الروسي فإن هذه الأسلحة تضمن أمن روسيا على المدى الطويل.