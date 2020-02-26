الجمهورية 19/2/2020

اليوروبوند يهوي إلى ما دون الـ35 سنتاً

كشفت وكالة "بولومبرغ" أنّ أغلبية "سندات الـ يوروبوند" اللبنانية هبطة إلى ما يقل عن 35 سنتاً للدولار"، مبنية أن "سعر السندات سجل انخفاضاً قياسياً الأسبوع الفائت قدر بـ74 سنتاً للدولار". وفي معرض تعليقها على الوضع المالي والإقتصادي الذي وصلت إليه البلاد. مشيرة أنّ "حجم الدين السيادي يزيد عن 150% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها".

نداء الوطن 21/2/2020

104 مليار دولار

تصدرت سيدة الاعمال تاتيانا باكالشوك (44 عاماً) قائمة أغنى نساء روسيا، وبلغت ثروتها كما ورد في النسخة الروسية من مجلة فوريس الصادرة أمس 104 مليار دولار متفوقة بذلك عن إيلينا باتورينا (56 عاماً) التي تبلغ ثروتها 1.2 مليار دولار وتعد قصة نجاح باكالشوك لافتة ضمن المشهد الاقتصادي الروسي إذ جمع كثيرون ثرواتهم بطرق مشكوك بقانونيتها بعد انهيار الاقتصاد السوفياتي وفي العام 2004 أست وايلدبيريز خلال إجازة الأممومة التي اختبرت خلالها صعوبة التسوق مع وجود طفل جديد وأصبح الموقع الاكتروني منذاك الرقم واحد في التجارة الإلكترونية في روسيا وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق.

21/2/2020

إقرار المنصّة الإلكترونية للتعاون الجامعي- الصناعي

أقرّت وزارة الصناعة ومكتب وزير الدولة للتنمية الادارية التصميم المتكامل النهائي للمنصة الالكترونية للتعاون الجامعي – الصناعي وهو مشروع ممول من ااتحاد الاوروبي ضمن برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية وتنفذه شركة crown agtents البريطانية هدفه اقامة بنك معلومات في وزارة الصناعة يقدم آلية تعاون وتنسيق وتبادل بين الصناعيين والجامعات لتطوير مناهج الجامعات لتتلاءم مع حاجات العمل المتوفرة في القطاع الصناعي.

الشرق الأوسط 19/2/2020

"أدنوك" توقّع اتفاقية لدخول منتجاتها النفطية والبتروكيماوية إلى الأسواق الصينية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" خلال المؤتمر العالمي للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم، عن إبرام اتفاقية مع شركة الصينية" والمتخصصة في توريد وتوزيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية لتعيينها بائعاً حصرياً في السوق الصينية لمنتجات "أدنوك" من الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة. وتنتج "أدنوك" للتكرير، إحدى شركات مجموعة "أدنوك"، نحو 500 ألف طن متري سنوياً من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثاثلة من مجمع الرويس لتكرير النفط والمنتجات البتروكيماوية. وتستخدم الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة كمادة خام لتصنيع مواد التشحيم، خصوصاً زيوت المحركات والمعدات الصناعية عالية الأداء من الصنف الأول. وتنتج الشركة أيضاً نحو 100 أف طن متري سنوياً من الزيوت الأساسية من المجموعة الثانية، وتستخدم "أدنوك" إنتاجها من النفط الخام الغني بالبارفينات كمادة خام لتصنيع منتجاتها من الزيوت الأساسية من المجموعة الثاثلثة، لتضع بذلك معايير جديدة للجودة وثبات الأداء.

21/2/2020

مؤشرات قوية على عودة الثقة إلى أسواق بريطانيا

رغم الارتفاع المفاجئ للتضخم، أعلن المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ عامين. وعاود المتسوقون البريطانيون الإنفاق أوائل العام الجاري بعد تهاية بطيئة للعام 2019 في مؤشر آخر على أن تحسن المعنويات منذ انتخابات ديسمبر بغذي زيارة في النشاط الاقتصادي.

وقال مكتب الإحصاءات إن أحجام مبيعات التجزئبة ارتفعت أكثر من المتوقع وبنسبة 0.9 في المائة في يناير مقارنة مع الشهر السابق بعد هبوط 0.5 في المائة في ديسمبر. وترنح طلب المستهلكين في الجزء الأخر من 2019 في ظل أزمة سياسة في البرلمان بشأن الانسحتب الاوروبي وبجانب انخفاض استثمارات الشركات حد ذلك من نمو اقتصاد بؤيطانيا بشكل عام في الربع الأخير 2019.

ايضاً أظهر تقرير اقتصادي نشر مطلع الاسبوع ان الاسعار المطلوبة لبيع المنازل في بريطانيا ارتفعت الى مستوى شبه قياسي خلال الشهر الحالي بعد تحسن الثقة في السوق العقارات البريطانية نتيجة التقدم الكبير الذي حققته الحكومة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

24/2/2020

بسبب كورونا... الصين تعدّل سياساتها المالية لتحقيق أهدافها الاقتصادية

قال الرئيس الصيني السلطات سوف تعمل على تعديل السياسات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، لهذا العام، وذلك مع تعزيز جهود احتواء فيروس كورونا المتحور الجديد. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شي القول للمسؤولين في اجتماع عبر تقنية كونفرنس كول (مكالمة جماعية) إنه يجب إعادة الإنتاج بصورة منطمة، مضيفاً أنه يجب استعادة الانتاج بصورة شاملة في المناطق التي لا توجد خطورة كبيرة لتفشي الفيروس بها. وقالت منطمة الصحة العالمية إنها تخصص جهوداً لمساعدة الدول المعرضة لخطر الفيروس ومنها 13 دولة في أفريقيا لها روابط مع الصين على الاستعداد لمواجهة الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 2400 شخص. أما المركزي الصيني قد أعلن أنه سيضخ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الأسواق المالية في ظل جهودها لمكافحة الفيروس. وأعلن "بنك الصين الشعبي" في بيان أنه سيطلق العملية بعد عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على " سيولة معقولة ووفيرة" في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر.

25/2/2020

نزيف حاد ببورصة ميلانو وسط ذعر أوروبي من "كورونا"

تهاوت الأسهم الإيطالية، مع تفشّي المخاوف إزاء تحوّل إيطاليا إلى بؤرة إنتشار أوروبية لفيروس كورونا، لتفقّد بورصة ميلانو، في ساعات، أكثر من 1400 نقطة. وتصدر سهم نادي يوفيتوس الإيطالي الخسائر بنحو 11 في المائة، ليصبح الأسوأ أداءً في البورصة الإيطالية، وذلك بعد إلغاء 3 مباريات في دوري الدرجة الأولى، جرّاء تفشّي فيروس كورونا المستجد. كانت بورصة ميلانو قد شهدت العودة إلى مسار الإنتعاش حتّى يوم 19 شباط الحالي، الذي بلغت فيه أعلى مستوياتها منذ نيسان 2018. لكن اكتشاف حالات الإصابة ب"كورونا" أصاب المستثمرين بالذعر، حيث إنّ المقاطعتين مسؤولتان عن نحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي، كون مدينة ميلانو الصناعية المهمة تقع في وسط الأولى، وفينيسا السياحية في شرق المقاطعة الثانية. وحذّر المحلّلون من أنّ الإنتشار الذي تركّز في معقل الصناعة والمال في البلاد، قد يدخل الإقتصاد الإيطالي الهش في رابع حالة ركود خلال 12 عاماً. ويوضح مراقبون أنّ حركة السياحة الأوروبية النشطة وجهة فينيسيا المحبّبة، بينما تمثّل ميلانو إحدى الحلقات المهمة في سلال الإمداد الأوروبي، ما يعني أنّ تأثّر المدينتين قد يشكّل تهديداً كبيراً لكل أوروبا.

25/2/2020

خلافات حادة حول ميزانية الإتحاد الأوروبي

قادة دول الإتحاد الأوروبي مدعوّون إلى بروكسل مرّة جديدة في قمّة إستثنائية لبحث ميزانية تمويل الإتحاد بين 2021 و2027، وفي استطلاع لما أعلنه بعض الدول، لم يُظهر معظمهم أنّ هناك اتفاقاً وشيكاً حول هذا البند المعقّد على أكثر من صعيد. فهناك معارضة شديدة من دول ترفض دفع المزيد. ويُذكر في هذا المجال أنّ دولاً مثل فرنسا تستفيد من ميزانية الإتحاد أكثر ممّا تسهم في تلك الميزانية. فبسبب خروج بريطانيا من الاتحاد، هناك 75 مليار يورو يجب تعويضها. وإذا كان البعض يحاول منح الاتحاد قوة سياسية ودفاعية إضافية تحتاج إلى مال إضافي، هناك دول تريد الاقتطاع من بنود لتوجّه المال إلى الطموحات المستجدة، وتقترح على سبيل المثال خفض الدعم الزراعي لأنها غير مستفيدة منه كما تستفيد دول أخرى.