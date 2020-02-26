تناولت الصحف الصادرة اليوم جلسة مجلس الوزراء، ووصول سفينة الحفر إلى الشاطئ اللبناني، ونشاط الحراك. كما تناولت الصحف زيارة الوزير ناصيف حتي المرتقبة لباريس، وزيارة الوزير محمد فهمي لتونس.

جلسة مجلس الوزراء

ذكرت الصحف أنّ مَن بقوا من أعضاء الوفد في بيروت أرجأوا سفرهم أمس ومَدّدوا إقامتهم في بيروت لأيام، إلى حين صدور التقرير النهائي، ولم تكشف مصادرها عن الغاية من هذه الخطوة أو برنامج هؤلاء في الأيام المقبلة. وحسمت الحكومة موضوع اعتماد مستشارين دوليين في القانون والشؤون المالية، من أجل بدء مفاوضات في شأن جدولة الدين العام وهيكلته، واختارت كلّاً من شركة إدارة الأصول "لازارد" (Lazard) كمستشار مالي ومكتب المحاماة "كليري غوتليب ستين آند هاملتون" (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) كمستشار قانوني.

وقد شرحت وزيرة العدل ماري كلود نجم، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، أنّ اختيار هاتين الشركتين "أتى بعد عمل دؤوب دام 3 أيام من قبل اللجنة الوزارية المختصّة، شَمل التفاوض والتدقيق وملائمة القدرة على القيام بما هو مطلوب لبنانيّاً وسمعتهما عالمياً".

وستعقد الجمعة جلسة أخرى لمجلس الوزراء إيذاناً ببدء عقد الجلسات المقررة مرتين كل أسبوع، الأولى تخصّص للبحث في ملف محدد مثلما جرى أمس في ملف "كورونا"، والثانية تخصص للقضايا الإجرائية وفق جدول أعمال متنوع، ومن بين ما ستتناوله الجلسة المقبلة الآلية الجديدة للتعيينات الإدراية، التي ستكون بعيدة عن المنطق الذي ساد في الحكومات السابقة.

وعن موعد تقديم الشركات الاستشارية التي اعتمدت تقريرها حول سندات اليوروبوند، أوضحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن "الإجراءات بدأت اليوم (أمس)، ويُفترض أن يستمروا بعملهم بشكل مكثف. وسيتم تحديد كلفة العقد معهم قريباً".

وعلمت الصحف انّ إجمالي الكلفة المادية للتعاقد مع هذين الاستشاريين لا يتعدى الـ3 ملايين دولار، وهو مبلغ قابل للخفض في مفاوضات إضافية تجريها اللجنة معهما لتحديد الكلفة النهائية لبدء العمل فوراً صباح اليوم.

وناقشت الحكومة موضوع فيروس "كورونا" حيث قرّر ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي مرض كورونا، واقتصار الرحلات منها وإليها حسب الحاجة الملحة، إضافة إلى توقيف الرحلات الدينية؛ كما قرّر توفير الدواء اللازم لمكافحة أسراب الجراد في حال وصولها إلى لبنان، نتيجة افتقاد وزارة الزراعة لهذا الدواء.

أما دولة الرئيس حسان دياب فقد توجّه إلى خصوم الحكومة واصفاً إيّاهم بـ"الأوركسترا التي تعمل لتشويه صورة الحكومة" التي قال إنها "تحاول العبور بالبلد من النفق المظلم الذي حفرته هذه الأوركسترا".

وتحدث وزير الصحة حمد حسن مطولاً عن الإجراءات التي تتخذ بالتعاون مع الوزارات والإدارات والمنظمات الدولية ولا سيما منظمة الصحة العالمية التي قررت تقديم مساعدات عاجلة كي يكون لبنان في جهوزية تامة لمواجهة انتشار الفيروس، كما تحدث عن تخصيص منتجعات وأندية كشفية تحسباً لأي احتمال. وفي حين لم يتخذ قرار بإقفال المدارس والجامعات للوقاية من "كورونا"، أفيد أن أي تطوّر سلبي يحصل قد يؤدي إلى إقفالها حكماً.

ولم يغب موضوع ارتفاع الأسعار عن مداولات مجلس الوزراء، خصوصاً وانه يترافق مع موجة إقفال مؤسسات على اختلاف نشاطاتها التجارية والصناعية والسياحية والخدماتية، تسببت بتسريح ربع مليون مستخدم وعامل، وكان شرح من وزير الاقتصاد عن دور مصلحة حماية المستهلك ودوريات الموظفين التابعين لها في ضبط الأمر. والبارز في موجة إقفال المؤسسات الإعلان عن تحديد موعد إقفال LE Mall في سن الفيل نهاية آذار المقبل.

وفي وقت متأخر من أمس، أوجز صندوق النقد الدولي مهمة بعثته في لبنان، فقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس إن فريقاً من خبرائه أجرى على مدى خمسة أيام محادثات "قيمة ومثمرة" مع السلطات اللبنانية بخصوص خططها للتعامل مع تحديات الديون والاقتصاد وإنه على أهبة الاستعداد لإسداء مزيد من المشورة الفنية.

وفي بيان صدر بعد زيارة الخبراء لبيروت بين العشرين والرابع والعشرين من شباط، أشار أن الفريق التقى برئيس الوزراء حسان دياب ونائبه ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ومسؤولين آخرين.

وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه، إعلان “حزب الله” رفضه الخضوع لصندوق النقد الدولي لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة على لبنان. وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم خلال لقاء سياسي في مجمع الإمام الرضا في حيّ السلم: "نحن لا نقبل أن نخضع لادوات استكبارية في العلاج"، مشيراً إلى أن الأزمة الصعبة جداً هي نتيجة تراكم ثلاثين سنة. لكن الشيخ قاسم، لم ير مانعاً من تقديم استشارات من الصندوق، مشيراً إلى أن هذا ما تفعله الحكومة، وأنه بإمكانها أن تضع خطة وتتخذ إجراءات بنّاءة لبدء المعالجة النقدية المالية ووضعها على طريق الحل.

إلى ذلك، توقع موقع "بلومبيرغ" أن يطلب صندوق النقد إلى الحكومة اللبنانية اعتماد سعر موحد للدولار مقابل الليرة بمعدل 2000 ليرة بدلاً من 1500 للدولار بما يعتبر أكثر اقتراباً من السعر في السوق الموازية، وأضاف الموقع أن استحقاق سندات "اليوروبوند" 9 آذار 2020 هبط أخيراً لكل دولار من 85 سنتاً في بداية هذا العام إلى 55 سنتاً. ونسب الموقع إلى CARMEN REINHART أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفرد ونائب مدير صندوق النقد الدولي للأبحاث سابقاً قوله "إن حالة فنزويلا تتجدد الآن في لبنان.. والباقي ليس سوى ضربة حظ"!

وكان عدد من الناشطين نفذوا اعتصاماً أمام مقر البنك الدولي في وسط بيروت رفضاً لأي ديون أو قروض جديدة على حساب الشعب اللبناني.

وصول سفينة الحفر

استهل فخامة الرئيس ميشال عون جلسة مجلس الوزراء أمس بالاعلان بأن سفينة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز وصلت إلى الشاطئ اللبناني، وستبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة العمل في البلوك رقم 4، متمنياً أن تنجز مهمتها وتحمل نتائج إيجابية.

وأعلنت شركة "توتال" الفرنسية أن "سفينة الحفر Tungsten Explorer وصلت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان للقيام بعمليات الحفر لأول بئر استكشافية في البلوك رقم 4 الواقع قبالة الشاطئ اللبناني على بعد حوالى 30 كيلومتراً من بيروت". وأشارت، في بيان، إلى أنه "سيتم حفر البئر الاستكشافية على عمق 1500 متر من سطح البحر، ويهدف الحفر إلى استكشاف مكامن تقع على عمق يتخطى 2500 متر تحت قعر البحر. ويقدر أن تستمر أعمال الحفر لمدة شهرين وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان".

وأكد رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر، أنّ "عملية الحفر ستستغرق بين 55 و60 يوماً. وسيُصار بعدها إلى تحليل نتائج الحفر لمدة شهرين، ووفق النتيجة هناك احتمالان: إمّا بئر جافة أي لا غاز فيها ولا نفط، وإمّا كميات من هاتين المادتين، وعندها قد تحتاج شركة "توتال" إلى حفر آبار إضافية للتمكن من تحديد الكميات ولمعرفة ما إذا كانت تجارية أم لا". وأضاف: "إذا تبيّن توافر كميات تجارية، عندها سندخل في مرحلة التحضيرات والتخطيط لمرحلة الإنتاج التي تستوجب حفر آبار إضافية وبناء البنى التحتية اللازمة لبدء عملية الاستخراج".

نشاط الحراك

نفذت مجموعة من ناشطي الحراك وقفة أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف للمطالبة بإطلاق رفاقهم المتحجزين وبينهم الناشط ربيع الزين الذي مثل أمس أمام المحكمة. وناشد المحتجون وسائل الإعلام مواكبة قضية الزين والموقوفين كافة، وصولاً إلى تخليتهم، مؤكدين أنّ ربيع الزين لم يحرّض يوماً على أي أعمال شغب أو اعتداء، وأن توقيفه تم ظلماً ولم تثبت عليه أي تهمة، وهو غير مدعوم من أي جهة سياسية بل كان يطالب بأبسط الحقوق الإنسانية كسواه من المحتجين.

واعتصم محتجون من "الحراك الشعبي" في حلبا، أمس، أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية التالية: مبنى المالية، أمانة السجل العقارية ودائرة المساحة، مصلحة المياه، مركز وزارة العمل، مبنى أوجيرو، مركز التعليم المهني والتقني، مركز التنظيم المدني، مؤسسة كهرباء لبنان دائرة حلبا والـ BUS، وهتفوا ضد الفساد وضد السياسات المصرفية، وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل والإقفال.

ومساءً، أقدم محتجّون على قطع مسلكي أوتوستراد طرابلس - بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق احتجاجاً على قيام أحد الأجهزة الأمنية بتوقيف الناشط أحمد باكيش.

الوزير ناصيف حتي إلى باريس

في أول إطلالة خارجية له يغادر وزير الخارجية ناصيف حتي غداً الخميس إلى باريس، للقاء نظيره الفرنسي جان لوي لودريان بعد غد الجمعة في "الكي دورسيه". وذكرت الصحف أنّ جدول أعمال اللقاء يتضمن سلسلة عناوين أساسية أبرزها: العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية في ضوء المتغيّرات التي تلت تشكيل الحكومة الجديدة وما يمكن القيام به لتطويرها، ودور فرنسا والاتحاد الأوروبي في مواجهة ما يحتاجه لبنان لتجاوز الأزمة التي يمر بها، ومصير مقررات "سيدر 1"، والتطورات الجارية في المنطقة، والجديد على مستوى التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان على أكثر من مستوى، وخصوصاً ملف النازحين السوريين وتأثيراته على وجوه الحياة اللبنانية المختلفة.

وعلى هامش الزيارة، قالت مصادر دبلوماسية إنّ الوزير حتّي سيلتقي السفير بيار دوكان مبعوث الرئيس إيمانويل ماكرون المكلّف متابعة ملف "سيدر".

الوزير محمد فهمي إلى تونس

في أول إطلالة له خارج لبنان، يتوجّه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي إلى تونس نهاية الأسبوع الجاري للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيناقش بنوداً عدة مُدرجة على جدول أعماله، تهدف إلى تعزيز سبل تبادل المعلومات بين الدول العربية والبَت بسلسلة من اقتراحات تتناول وجوه التعاون الأمني في ما بينها.

وقبل أن يغادر بيروت، أنهت وزارة الداخلية الترتيبات للقاءات سيعقدها العميد فهمي على هامش أعمال المؤتمر مع نظيريه الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، والمصري اللواء محمود توفيق، حيث ينتظر أن يبحث معهما في العلاقات بين البلدين، وما يربط لبنان بهما من تفاهمات ومساعدات أمنية تقررت في أوقات سابقة.