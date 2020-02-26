الوكالة الوطنية للإعلام

دياب عرض مع غجر وسلامة فتح الاعتمادات المخصصة لاستيراد النفط

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في مكتبه في السرايا، اجتماعاً حضره وزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمستشار الأول لرئيس الحكومة خضر طالب. وأوضح الوزير غجر أن "الاجتماع تناول موضوع فتح الاعتمادات المخصصة لاستيراد النفط".

وكالة الأناضول

أردوغان: نواصل لقاءاتنا مع بوتين حول سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنهم مستمرون في تواصلهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تحديد النواقص في خارطة الطريق حول إدلب. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمطار أسن بوغا، قبيل توجهه للعاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية. وأشار أردوغان لوجود مسار بين تركيا وروسيا في هذه الفترة سواء في إدلب أو ليبيا قائلاً: "علينا إيجاد حل لإدلب في أسرع وقت. أواصل لقاءاتي مع بوتين لتقييم النواقص وتحديدها في خارطة الطريق التي وضعناها من أجل إدلب، والتواصل يتم على مستوى وزراء الخارجية والدفاع والاستخبارات حتى إيجاد حل". ولفت إلى أنّ روسيا تقدم الدعم لقوات النظام بأعلى المستويات العسكرية، ومهما أنكروا لدينا قرائن تثبت ذلك.

وكالة أنباء رويترز

أميركا وكوريا الجنوبية تدرسان تقليص التدريبات بسبب المخاوف من الكورونا

قال وزيرا دفاع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن جيشي البلدين يدرسان تقليص التدريبات العسكرية بسبب المخاوف من فيروس كورونا. وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بينما كان نظيره الكوري الجنوبي يقف إلى جواره في البنتاغون "إنني متأكد من أننا سنظل على أتم استعداد للتعامل مع أي تهديدات نواجهها معاً".

وكالة فرنس برس

البيت الأبيض يطلب 2,56 مليار دولار من الكونغرس

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الاثنين أن البيت الأبيض ينوي تخصيص 2,5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد مع تسارع انتشاره في العالم. وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت في مذكرة وجهتها إلى الكونغرس 1,8 مليار دولار لنفقات طارئة. ويشمل الطلب تمويلاً جديداً بقيمة 1,25 مليار دولار لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، ونقل 535 مليون دولار إضافية كانت مخصصة أساساً لمكافحة فيروس إيبولا. وأوضح البيت الأبيض أنه يتوقع الحصول على أموال إضافية من وكالات حكومية أخرى، وكذلك إعادة تحديد أولويات تمويل وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، بقيمة 2,5 مليار دولار.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

خبير: تسليم المروحيات الأميركية للهند لن يقوض موقع روسيا في السوق الهندية

قال إيغور كوروتشنكو، مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، إن تسليم طائرات الهليكوبتر الأميركية إلى الهند لن يقوض موقع روسيا الواسع الانتشار في هذا السوق. وأكد الخبير كوروتشنكو لوكالة "سبوتنيك" أنه: "لم يتم توقيع عقود التوريد بعد، لكن حتى بعد التوقيع لن يقوض هذا الموقف الروسي في السوق الهندية". وأشار إلى أن روسيا موجودة في سوق الأسلحة في الهند وهي مستعدة للتنافس مع الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.