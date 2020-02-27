المساعدة الأمنية في الشرق الأوسط: رقعة شطرنج ثلاثية الأبعاد -روبرت سبرينغبورغ، ف. س. "بينك" وليامز، جون زافاج – 24 / 2 / 2020

أوضحوا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت منطقة الاختبار على المستوى الدولي فيما يتعلق بالمساعدة الأمنية. ويعمل المزودون الرئيسيون الثلاثة للمساعدة الأمنية – إيران وروسيا والولايات المتحدة – على مستويات مختلفة من منظور قدرات الدولة. فشركاء إيران الأساسيون جهات فاعلة شبه حكومية؛ وعادةً ما يكون شركاء روسيا جهات فاعلة ضعيفة ومعتمدة على الدولة؛ وشركاء الولايات المتحدة دول راسخة بأغلبية ساحقة. تعكس هذه الاختيارات المواقف الاستراتيجية لمزود المساعدة الأمنية المعني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وطبيعة القدرات العسكرية والاقتصادية له ولشركائه. وقالوا من الواضح أن الولايات المتحدة وروسيا وإيران اختارت مناهج مختلفة للمساعدة الأمنية في الشرق الأوسط لها تبعات هائلة على بناء الدول والاستقرار.

مطالعة دورية لخبراء حول قضايا تتعلق بسياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسائل الأمن -مايكل يونغ – 20 / 2 / 2020

قال إنه لا مفرّ للبنان من خطة إنقاذ شاملة لاستعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلّي والمالي، لأن البديل سيكون سيناريو كارثياً ينطوي على التضخّم المفرط، وتراجع قيمة العملة الوطنية، البطالة، الفقر، والهجرة. ونظراً إلى أن لبنان عضو في صندوق النقد الدولي، فمن حقّه طلب المشورة من الصندوق والحصول على تقييم لوضعه المالي. وسيتطلّب هذا الأمر الكشف التام عن المعطيات المالية المتعلّقة بمصرف لبنان والقطاع المصرفي للتوصّل إلى فهم دقيق لحجم الخسائر المُتكبّدة.

الأغلبية الفلسطينية ترفض حلّ الدولتيْن، لكن تدعم التسويات التكتيكية - ديفيد بولوك – 25 / 2 / 2020

فيما بين إطلاق خطة ترامب للسلام في 28 كانون الثاني/يناير والانتخابات الإسرائيلية في 2 آذار/مارس، تُظهر بيانات استطلاعية جديدة أنّ معظم الفلسطينيين يقولون الآن إنهم يفضّلون "استعادة كامل فلسطين التاريخية" على السلام الدائم مع إسرائيل. إلا أن الأغلبية في كلٍّ من الضفة الغربية وغزة يعربون عن آراءٍ واقعيةٍ أكثر بكثير تعتبر أن حل الدولة الواحدة أو عودة اللاجئين أو النضال المسلّح ضدّ إسرائيل ليست حلولًا عملية. إن هذا التجاذب بين المواقف الشعبية المتناقضة على ما يبدو، القصيرة المدى المعتدلة نسبيًّا إنما الطويلة المدى المتطرفة، لا بدّ من أن يشكّل أساسًا لسياسةٍ أكثر فعالية. وهي ستشدد على مكامن الانفتاح الحالي على التسوية والتعاون العملي، فيما تأخذ احتياطاتها من الإغراءات المستقبلية التي تدفع إلى العنف أو الوحدوية – وربما تخفف تدريجيًّا هذه الإغراءات. ونظرًا إلى هذه الآراء الفلسطينية المختلطة جدًّا، من المنطقي توقُّع أنّ الاندفاع المتسرّع نحو "حل الدولتيْن" قد لا يؤدي فعليًّا إلى السلام الدائم. وفي الوقت نفسه، إنّ ردع الخطوات الإسرائيلية الاستفزازية نحو ضم الأراضي سيخفف خطر ردة الفعل الشعبية العنيفة التي تُنذر بها نتائج هذا الاستطلاع.