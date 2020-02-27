النهار/ إميل خوري

رأى أن الورقة الإصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء السابق ولم ينفذها، هي تزال صالحة لكي تنفذها حكومة الاختصاصيين الحالية من دون أن تضيع الوقت في البحث عن ورقة أخرى أو دفع كلفة عالية لمستشارين يقترحون ما على السلطة أن تفعل لإخراج لبنان من أزماته.

نداء الوطن/ طوني فرنسيس

قال إن بعد مرور خمسة أشهر على انطلاق الانتفاضة يتأكد المنتفضون من ثابتتين أساسيتين هما:

الأولى تتحدث عن مدى عمق وتجذر نظام المحاصصة الطائفية المذهبية وكيف تحول إلى حصن حصين لقادة تلك الطوائف والمذاهب الذين بحكم تسيدهم عليها يتمكنون من قيادتها في الاتجاه الذي يريدون.

الثانية أن القيمة الفعلية للانتفاضة هي في شموليتها العابرة للطوائف والمناطق.

نداء الوطن/ بسام أبو زيد

اعتبر أن رئيس الحكومة حسان دياب وقع بما وقع به الآخرون وأن من يتسلم السلطة في لبنان عليه أن يكون مدركاً منذ اللحظة الأولى أنه مقبل على إدارة بلد تراكمت فيه المشاكل والأزمات وتحكمه المذهبية والطائفية وأضاف أن ما من أحد فرض على الرئيس دياب بالقوة أن يتسلم هذا المنصب ويجب على حكومته أن تكون مدركة للواقع وإن أراد تغيير هذا الواقع فما عليها إلا أن تقدم على اتخاذ القرارات في المجالات وبسرعة.

الجمهورية/ جورج شاهين

اعتبر أن في الوقت الذي بات البلاد على قاب قوسين أو أدنى من صدور اقتراحات صندوق النقد الدولي ارتفع منسوب القلق لدى المسؤولين الكبار من احتمال فشل الحكومة في توحيد موقفها منها قبولاً أو عدمه جراء رفض حزب الله مبدأ الالتزام باقتراحات بعثة صندوق النقد الدولي.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال ليست هناك أوهام في أن حكومة مواجهة التحديات ستصنع المعجزات وتعالج الأزمات فهذه الأزمات كبيرة جداً وعميقة إلى درجة قد تتخطى قدرة الفريق الوزاري الذي لا أحد يناقش في مؤهلاته وقدراته التكنوقراطية، لكن المطلوب من القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها وأن تدعم هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى بغية إنهاء الأزمات التي تسببت بها القوى السياسية.

اللواء/ معروف الداعوق

اعتبر أن الأزمة التي يمر بها لبنان صعبة ومعقدة ولا تعالج بإلقاء الاتهامات وتقاذف المسؤوليات على الخصوم والوقت يمضي هباء بل تتطلب أولاً وأخيراً من يتحمل المسؤولية بجدارة وليس بالشعارات والغرق في بحر تصفية الحسابات السياسية الضيقة التي تنعكس مزيداً من العجز والفشل على أهل السلطة الحاليين مجتمعين، وعلى اللبنانيين بمزيد من الضرر.

اللواء/ نون

رأى أن موقف نادي القضاة عززت آمال اللبنانيين بإمكانية قيام الدولة من كبوتها الحالية، عبر مؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها القضاء المستقل عن نفوذ العصبة السياسية، وإعادة سلطة أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالجدية اللازمة والتخلص من الرموز السياسية الفاسدة.