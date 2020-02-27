The NewYork Times

مع تعاظم تأثير ماكرون ونفوذه يتعاظم ازدراء الفرنسيين

واحداً تلو الآخر، هاجم المتحدثون في البرلمان الرئيس إيمانويل ماكرون وندووا بخططه الثورية، ووصفوها بأنها "تهكمية" وبمثابة "جريمة صارخة". أما خارج البرلمان فقد علا صراخ مئات المحتجين المعبّرين عن غضبهم.

لكن كل ما يحصل ليس إلا أداًء مسرحياً حتى الآن. لقد تلاشت أسابيع من الإضرابات التي بدأت في كانون الأول واستمرت حتى بداية العام الجديد ضد خطط السيد ماكرون الهادفة إلى إصلاح نظام التقاعد الفرنسي، حتى وإن كانت مشاعر الغضب لم تتلاشَ.

The Guardian

حملة ترامب ترفع دعوى ضد صحيفة "نيويورك تايمز" بتهمة التشهير في قضية التحقيق الروسي

أعلنت حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب الأربعاء أنها رفعت دعوى تشهير ضد صحيفة "نيويورك تايمز" تتهم الصحيفة بنشر مقال كاذب عن قصد يتعلّق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.

في تصعيد لمعركة الرئيس الجمهوري الطويلة مع وسائل الإعلام، قال مسؤولو الحملة إن الدعوى رفعت أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك، وهي محكمة على مستوى الولاية. وقال بيان صادر عن الحملة إن الهدف من رفع الدعوى هو "مساءلة المؤسسة الإخبارية عن النشر المتعمد لمعلومات كاذبة ضد حملة الرئيس ترامب".

روسيا اليوم

هبوط حاد في سعر صرف الريال الإيراني

بلغ الريال الإيراني أضعف مستوياته في عام مقابل الدولار اليوم الأربعاء، وسط مخاوف على الاقتصاد الوطني بسبب انتشار فيروس "كورونا" في إيران.

ودفعت الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى غلق أغلب حدود إيران، مما يهدد الصادرات غير النفطية التي تشكل شريان الحياة الرئيسي لاقتصادها.

وبحسب موقع "بونباست كوم" لأسعار الصرف، الذي يتابع السوق الحرة في إيران، جرى اليوم عرض الدولار عند مستوى مرتفع بلغ 158500 ريال مقابل الدولار.

وارتفع عدد وفيات إيران جراء فيروس "كورونا" إلى 19، وهو أعلى رقم خارج الصين، مما دفع عدة دول لوقف الرحلات الجوية وأغلب جيرانها إلى إغلاق حدودهم معها.

وربما يفضي تراجع العملة إلى تفاقم التضخم والإضرار بالاستهلاك المحلي، بينما قد يتسبب هبوط الصادرات بمزيد من ارتفاع البطالة، التي يتوقع بعض المحللين تجاوزها العشرين بالمئة هذا العام.