الوكالة الوطنية للإعلام

ماذا يعني الوباء العالمي وهل تهم التسمية؟

سألت "وكالة الصحافة الفرنسية": متى يصبح انتشار المرض وباءً عالمياً؟ مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في انحاء العالم، ما الذي يعنيه الوباء العالمي بالنسبة الى أنظمة الرعاية الصحية العالمية التي تحاول احتواء المرض القاتل؟

لم تعلن منظمة الصحة العالمية الانتشار الحالي للفيروس الذي نشأ في وسط الصين الشهر الماضي وباءً عالمياً، إلا أنها قالت أن علينا أن نستعد لذلك . تعرف منظمة الصحة العالمية الوباء العالمي على أنه وضع "يكون فيه العالم بأكمله معرضا على الأرجح لهذا المرض وربما يتسبب في إصابة نسبة من السكان بالمرض"، حسبما قال مدير الطوارئ في المنظمة مايكل ريان.

وكالة الأناضول

أردوغان: سنتخطى قريباً عقبة المجال الجوي في إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أكبر مشكلة تواجه قوات بلاده العاملة في إدلب السورية حاليا، هي عدم إمكانية استخدام المجال الجوي، وأن هذه الأزمة ستُحل قريباً. تصريحات أردوغان هذه، جاءت في خطاب ألقاه الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان في هذا الخصوص: "أكبر مشكلة نواجهها حالياً في إدلب هي عدم قدرتنا على استخدام المجال الجوي، وسنتجاوزها قريبا".

وكالة أنباء رويترز

أردوغان: سنطرد القوات السورية لما وراء مواقع المراقبة بإدلب هذا الأسبوع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا تعتزم طرد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة العسكرية التركية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بنهاية فبراير شباط. وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه يأمل في حل مسألة استخدام المجال الجوي في إدلب قريبا. وتتحكم روسيا في المجال الجوي وتقصف بشكل يومي المعارضة المسلحة التي تساندها تركيا دعماً لهجوم القوات الحكومية. وأضاف أردوغان ”نعتزم تحرير مواقع المراقبة التابعة لنا من حصار (القوات الحكومية السورية) بحلول نهاية هذا الشهر بطريقة أو بأخرى“.

وكالة فرنس برس

رئيس وزراء الهند يدعو إلى الهدوء بعد ارتفاع عدد قتلى العنف في دلهي إلى 24 شخصا

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء إلى الهدوء بعد أيام من أعمال عنف بين هندوس ومسلمين أسفرت عن سقوط 24 قتيلا على الأقل ونحو مئتي جريح، في واحدة من أسوأ المواجهات التي تشهدها العاصمة الهندية ومنذ الأحد، ينشر أشخاص يحملون عصيا وحجارة وبعضهم مسدسات وسيوفا الفوضى والرعب في مناطق بشمال شرق العاصمة تضم أغلبية مسلمة وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن وسط نيودلهي. ويعيش في هذه المنطقة عمال مهاجرون فقراء.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: البعثة الأممية تجاهلت تساؤلاتنا حول الحوار السياسي

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، إن قرار المجلس تعليق مشاركته في الحوار السياسي بجنيف حول الأزمة الليبية جاء بعد تجاهل البعثة الأممية إلى ليبيا تساؤلات المجلس حول المشاركين في الحوار وإطاره الزمني بنغازي، -سبوتنيك. وقال المريمي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد تجاهلت تساؤلات مجلس النواب الليبي". وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبيب أن التساؤلات كانت حول الكشف عن أسماء قائمة المستقلين ومحاور الحوار والمدة الزمنية، مضيفاً "تعليق مشاركة المجلس بالحوار السياسي في جنيف جاء لهذه الأسباب".