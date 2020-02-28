الشرق الأوسط 24 / 2 / 2020

تايسون فيوري يهزم وايلدربالقاضية ويتوّج بطلاً للعالم لوزن الثقيل للملاكمة

أحرز البريطاني تايسون فيوري لقب المجلس العالمي للملاكمة لوزن الثقيل، بفوزه بالضربة القاضية الفنية على الأميركي ديونتاي وايلدر فجر أمس (بتوقيت غرينتش) في النزال الذي أقيم بينهما في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

الشرق الأوسط 24 / 4 / 2020

مصائب الفريق الملكي تصب في صالح برشلونة الذي استعاد قمة الدوري بفضل القائد ميسي

ريال مدريد يخسر الصدارة وجهود هازارد قبل مواجهة سيتي بدوري الأبطال

جاء الإعلان عن إصابة هازارد بمثابة ضربة موجعة لريال مدريد، خاصّةً أنّ لاعب الوسط المهم كان قد ابتعد نحو ثلاثة أشهر مؤخراً لإصابة في نفس القدم، وهو الأمر الذي سيبعده مجدّداً في فترة مفصلية من الموسم، وتعرّض هازارد للإصابة خلال المباراة أمام ليفانتي والتي أتت قبل أسبوع يشهد مواجهتين مرتقبتين ضد مانشستر سيتي و"الكلاسيكو" الإسباني ضدّ برشلونة.

الجمهورية 25 / 2 / 2020

برشلونة يصطدم بنابولي...

يأمل برشلونة الإسباني أن يقوده الأرجنتيني ليونل ميسي، مشهد مألوف، إلى الفوز حين يحل ضيفاً على نابولي الإطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة فيما يقود فرانك لامبارد تشلسي الإنكليزي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بذكريات نهائي 2012.

الجمهورية 25 / 2 / 2020

ليلة نارية في الـــ NBA

ثأر لوس أنجليس من ضيفه بوسطن سلتيكس عندما تغلّب عليه بصعوبة 114-112 أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ورد الاعتبار لسقوطه المذل أمامه قبل شهر بفارق 32 نقطة.

اللواء 26 / 2 / 2020

براينت يبكي جوردان خلال تأبينه ويعتبر أن جزءاً منه مات بعد وفاته

استذكر أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بالدموع والعواطف "شقيقه" كوبي براينت في حفل تأبيني حاشد أقيم تحية للنجم السابق لفريق لوس أنجليس ليكرز وابنته جيانا اللذين قضيا في حادث تحطم طائرة مروحية الشهر الماضي.

شبح كورونا يضرب الرياضة عالمياً: إلغاء مباريات وأخرى بلا جمهور!

أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا أن تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد سيدفع إلى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة خلال الأيام المقبلة، أبرزها قمة الدوري بين يوفنتوس وإنتر.

الجمهورية 27 / 2 / 2020

" باي باي" شارابوفا

قالت الروسية ماريا شارابوفا "وداعاً" أمس لرياضة كرة المضرب التي زاولتها على مدى 28 عاماً من سنين عمرها الـ 32، وحققت فيها مسيرة شملت صدارة تصنيف المحترفات و 5 ألقاب في بطولات الغراند سلام قبل التراجع جرّاء الإصابات والإيقاف بسبب المنشطات.

ليفاندوفسكي يغيب شهراً

أعلن بايرن ميونخ الألماني أن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن الملاعب نحو 4 أسابيع، بعد تعرضه لإصابة بالغة في الركبة اليسرى خلال المباراة ضد تشلسي الإنكليزي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.