لبنان الحر

يلتقي ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في هذه الأثناء في ​بكركي​ نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​.

صوت لبنان

أكّد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، "السيطرة حتّى الآن على "​فيروس كورونا​" في ​لبنان​، وأنّ لا حاجة لإقفال المدارس حتّى الآن في مدينة ​بعلبك​، بعد التداول مع وزير التربية والتعليم العالي ليل أمس مطوّلًا"، داعيًا كلّ الّذين يأتون من بلاد موبوءة أن "يلتزموا بالحجر الصحي في المنزل حمايةً لهم ولعائلاتهم".

radio orient

لفت رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في كلمة له خلال إطلاق عمل الباخرة الّتي ستتولّى حفر البئر النفطي في البلوك رقم 4، إلى أنّ "المجهود الّذي قدّمناه أوّلًا في الاستطلاع والكشف، كي نؤكّد وجود الموارد الغازيّة أو البتروليّة كان مهمًّا جدًّا، لكن الآن الأهم هي هذه المواد، وكلّنا تعاونا وعملنا لاستخراجها".

اذاعة النور

رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ دعا ​اللجان النيابية​ إلى جلسة مشتركة تُعقد يوم الأربعاء المقبل، لدرس مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاقيّة قرض بين ​لبنان​ والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وللمساهمة في تمويل مرافق ​الصرف الصحي​ في حوضي ​نهر الليطاني​ الشمالي والأوسط، بالإضافة إلى اقتراح القانون الرامي إلى تفعيل الالتزام الضريبي، واقتراح قانون الشراء العام في لبنان".

صوت المدى

لفت الوزير السابق ​غسان عطالله​ إلى أنّه "شافية ووافية جاءت كلمة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عشيّة البدء بالحفر في البلوك رقم 4، فبعد نضال وعمل شاق استمرّ عشر سنوات نجحنا بجعل ​لبنان​ بلدًا نفطيًّا، والأهم أنّ الثروة في مائنا مسألة سيادة وطنيّة كما تراب الأرض".