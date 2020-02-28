قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن جدول الرئيس فلاديمير بوتين لا يتضمن حتى الآن لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في 5 آذار المقبل. وأشار إلى أنه، تجري اتصالات عمل على مستوى الخبراء بين روسيا وتركيا، هدفها الأول بطبيعة الحال الاستمرار في بحث الأزمة حول إدلب".

أكد "المرصد السوري" المعارض أن الجيش السوري بسط سيطرته الكاملة على جنوب محافظة إدلب بعد إنجاز تقدم متسارع في تلك المنطقة وجبل شحشبو وسهل الغاب بريف حماة، وفرض سيطرته على جبل شحشبو بشكل كامل بعد السيطرة على عدد من القرى ومحاصرة النقطة التركية في شير مغار.

أدت الحكومة التونسية برئاسة الياس الفخفاخ اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد. بعد جلسة ماراثونية للبرلمان استمرت 14 ساعة. وتعهد رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ بمحاربة الجريمة والعنف وكافة أشكال الفساد، ضمن أولويات حكومته.

ذكرت وكالة "عمون" نقلاً من مصادرها، أن الأردن رفض طلب تل أبيب تصدير 100 مليون كمامة إلى إسرائيل للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

اعتبر مجلس الوزراء السوداني، أن زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير التي بدأها للسودان، هي زيارة تضامنية وذات مغزى لتشجيع الاستثمار في البلاد وتثبيت الديمقراطية، وإظهاراً لمساندة السلطة من أجل تحقيق أهداف الفترة الانتقالية.