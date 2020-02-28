النهار/ اميل خوري

رأى أن لا معنى لإجراء انتخبات نيابية سواء في موعدها أو قبل وإن نتائج أي إنتخابات لا تكون مهمة وتحث الناخبين على الإقتراع والإقبال على الصناديق بحماسة، إلا إذا كانت ستحدث التغيير المطلوب والإصلاح الحقيقي من خلال مجلس نيابي يمثل تمثيلاً صحيحاً إرادة الشعب بمختلف فئاته ومذاهبه مضيفاً أن المطلوب كي يكون لنتائج الانتخابات النيابية معنى وأهمية يجب أن تتنافس فيها اللوائح على المبادئ السياسية الداخلية والخارجية والدعوة إلى إقامة الدولة القوية التي لا دولة سواها ولا سلاح غير سلاحها.

النهار/ سمير تويني

كتب عن اللقاء الذي سيجمع وزير الخارجية الفرنسي جان – ايف لودريان بنظيره اللبناني ناصيف حتي بعد ظهر اليوم في "الكي دوريسه"، وأشار إلى أن الوزير لودريان سيطلب من الوزير حتي عرضاً للحظة الإصلاحية التي تعتزم الحكومة اللبنانية القيام بها، وتعتبر باريس في ما بتعلق بالوضع الاقتصادي أن موازنة 2020 التي صادق عليها البرلماني اللبناني وتبنتها الحكومة الجديدة والبيان الوزاري الإنشائي لا يستجيبان لتطلعات الشعب اللبناني، والمطلوب اليوم خطة إنقاذية شاملة وواضحة تبني حلولاً فورية، ولفت إلى أن باريس تعتبر أن اللجوء الى صندوق النقد يشكل خياراً جيداً للبنان.

الجمهورية/ شارل جبور

قال إن هناك أكثر من مؤشر يدّل إلى أن المكونات الحكومية ما زالت تتعامل مع الأزمة المالية بخفة، فيما إخراج لبنان من هذه الأزمة يتطلب إدارة مختلفة وما لم يتم تدارك الأمر فإن الانتقال من إدارة الفوضى إلى الفوضى الشاملة يصبح حتمياً. ورأى أن الحكومة الحالية إذا لم تتمكن من إنقاذ الوضع عن طريق المساعدات الخارجية والإصلاحات الداخلية البنيوية، فإن سقوطها سيكون حتمياً والوقت لا يلعب لمصلحة الحكومة.

الجمهورية/ عماد مرمل

وصف لبنان بأنه من بين الدول القليلة التي واجهت في وقت واحد كارثة مالية رباعية الدفع تثقل بأعباء الدين العام، ومأزق القطاع المصرفي وتفلت سعر الصرف وتفاقم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.

الديار/ علي ضاحي

اعتبر أن الهجوم الذي بدأه رئيس الحكومة حسان دياب منذ أيام هو دفاعي وهجومي في الوقت نفسه، ويهدف إلى حماية الحكومة والبلد في آنٍ معاً من الكيدية والتشفي وفتح المعارك الجانبية.

اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصادر سياسية قولهم إن المسؤولين اللبنانيين تبلغوا تحذيرات دولية وخصوصاً من الجانب الأوروبي بأن يستعجلوا في الإصلاحات قبل فوات الأوان، لأن المعادلة التي أصبحت واقعية تقوم على التالي: الإصلاحات مقابل المساعدات شرط أساسي للمساعدة، وما دام لبنان لم يقدم بعد على أي خطوات إصلاحية جوهرية فإنه سيبقى بلاقي الأبواب الخارجية مقفلة أمامه وهذا سيزيد طينة أزمته المالية بلة.

نداء الوطن / وليد شقير

تناول موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيال موضوع بدء لبنان بالتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 4 قبالة الشاطئ الشمالي والذي سيشكل الحجر الأساسي للصعود وأنه سيكون محطة جذرية لتحول اقتصادنا من اقتصاد ريعي نفطي إلى اقتصاد منتج. وختم بالقول: بعد التغني بقانون الشفافية في قطاع النفط، يفترض الكشف عن العقود التي أبرمت مع شركات الخدمات التي ترافق عمليات الحفر، من استفاد منها ومن هم الشركاء المحليون فيها؟