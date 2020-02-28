The New York Times

الولايات المتحدة تواصل فرض الضغوط على إيران مؤجلة بالجهود الدبلوماسية مع توقعها شن هجمات ضدها

ربما تكون الولايات المتحدة وإيران قد تراجعتا بعد وصولهما إلى شفا الحرب، لكنهما رفضتا إيقاف المواجهة بعد الغارة الأميركية بطائرة بدون طيار في كانون الثاني ما أدى إلى مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في طهران.

بدلاً من ذلك، قام البلدان الخصمان بممارسة ضغوط متزايدة على بعضهما البعض. وفرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على إيران، بينما تجاهلت طهران تحذيرات واشنطن بشأن شحن الأسلحة إلى الحلفاء الشيعة في الشرق الأوسط، حيث تواصل الميليشيات المدعومة من إيران مهاجمة قواعد أميركية في العراق حيث ينتشر جنود أميركيون. ويقول مسؤولون وخبراء إن هذا الجمود قد يستمر لمدة عام آخر على الأقل. في الوقت الذي تكافح فيه إيران لمواجهة تفشي فيروس كورونا والاحتجاجات في الشارع بين الحين والآخر، يشير قادتها إلى أنها ستنتظر الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني لتقرر ما إذا كانت ستفتح مفاوضات نووية جديدة مع القوى العالمية. في غضون ذلك، يريد الكونغرس أن يقوّض سلطات الرئيس ترامب في ما يتعلق بإمكانية توجيه ضربة ضد إيران. خلال الشهرين الأخيرين، فرضت إدارة ترامب مزيداً من العقوبات على صادرات النفط والمعادن والصناعات التحويلية والنسيجية في إيران، وكذلك ضد بعض القادة العسكريين في البلاد وكبار المسؤولين في حكومتها والمسؤولين المشاركين في الانتخابات والبرنامج النووي. وأضافت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء زعيم ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران في العراق وسوريا إلى قائمتها الخاصة بالإرهابيين الأجانب.

The Guardian

المملكة المتحدة ستنسحب من اتفاقية مذكرات التوقيف الأوروبية

بناءً على تحذيرات كبار المسؤولين في مجال تطبيق القانون، قالت الحكومة البريطانية إنها لن تسعى للمشاركة في برنامج مذكرة التوقيف الأوروبية (EAW) كجزء من العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. في وثيقة تحدد مقاربة المملكة المتحدة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، قالت الحكومة: "يجب أن تنص الاتفاقية بدلاً من ذلك على تدابير التسليم السريع للموقوفين، بناءً على اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع النروج وأيسلندا والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2019، ولكن مع توفير مزيد من الضمانات للأفراد". أصبح خروج المملكة المتحدة من برنامج مذكرة التوقيف الأوروبية حتمياً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لا يمكن تطبيق المعاهدة إلا في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأكد أحد مصادر الشرطة أن المملكة لم تنسحب من هذا البرنامج بل قبلت واقع أنه لم يعد بإمكانها أن تكون موجودة ضمن هذا الاتفاق.

روسيا اليوم

بعد الضربة الموجعة للجيش التركي في سوريا.. أميركا تأمل أن تتخلى أنقرة عن S-400

أعربت أميركا عن أملها بأن تجبر الضربة السورية الموجعة للقوات التركية في إدلب أمس، والتي أدت إلى مقتل 33 جندياً على إعادة أنقرة النظر في علاقاتها مع روسيا والتخلي عن أنظمة S-400.

وأعلن حاكم محافظة هطاي التركية رحمي دوغان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك في الهجوم الذي شنه الطيران السوري في محافظة إدلب الخميس إلى 33 جندياً. وقالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في حلف الناتو، كاي بيلي هاتشينسون، خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية: "آمل أن يرى الرئيس أردوغان (رجب طيب أردوغان رئيس تركيا) أننا حلفاء لماضيهم ومستقبلهم وأنهم بحاجة إلى التخلي عن S-400. إنهم يرون ما هي روسيا، يرون ما يفعلون بهم الآن". وأضافت: "إذا هاجموا القوات التركية، فإن هذا يجب أن يفوق كل شيء آخر يحدث بين تركيا وروسيا".

وأعربت الولايات المتحدة في وقت سابق، عن قلقها العميق إزاء امتلاك تركيا أنظمة دفاع جوي روسية، وعبرت عن اعتقادها بأن روسيا يمكن أن تستخدم S-400 للحصول على معلومات حول الجيل الخامس من مقاتلات F-35. نتيجة لذلك، استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج إنشاء F-35.

وفي الوقت نفسه، توقفت الولايات المتحدة عن تدريب الطيارين الأتراك الذين كانوا يتمرنون على التحليق بمقاتلات F-35.