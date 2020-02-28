الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية أطلق عمل باخرة التنقيب عن النفط وجال ورئيس مجلس الوزراء في أرجائها: اليوم بداية تحقيق الحلم دياب: نحفر مستقبل لبنان الجديد

أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أعمال باخرة التنقيب عن النفط "tungsten explorer" في البلوك رقم "4"، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة "Total" ستيفان ميشال، المدير العام لشركة "Novatek" لبنان سلافا ميشين، مدير قطاع الاستكشاف في شركة "Eni" أندريا كوزي، رئيس هيئة قطاع النفط وليد نصر وعدد من مسؤولي الشركات الأجنبية الثلاث. وأكد الرئيس عون أنه يوم تاريخي وسعيد للبنان، وبداية تحقيق الحلم الذي عملنا من أجل تحويله إلى واقع.

واعتبر الرئيس دياب أن "هذه الخطوة تشكل أملاً في تجاوز لبنان للأزمة الاقتصادية وإننا نحفر اليوم مستقبل لبنان الجديد الذي نريده أن يعود مزدهراً ويطوي صفحات الإحباط".

وكالة الأناضول

الهجرة الدولية: تركيا الأكثر استقبالا للاجئين

حلت تركيا في المركز الأول من حيث استقبال اللاجئين على أراضيها، في حين جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول احتضاناً للمهاجرين، حسب تقرير "الهجرة لعام 2020" الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة. وأعلنت المنظمة عن تقريرها خلال فعالية نظمها "مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية" في مقره بالعاصمة الأميركية واشنطن وجاء في التقرير أن أعداد اللاجئين حول العالم بلغت 25.9 مليوناً، حوالي 52 بالمئة منهم تحت سن الـ18 عاماً. وأضاف أن أعداد النازحين داخل بلدانهم بفعل أحداث العنف والاشتباكات يبلغ 41.3 مليون شخص، وأن هذا العدد هو الأعلى على مستوى العالم حتى تاريخه.

وكالة فرنس برس

قمة فرنسية-إيطالية في نابولي تخيم عليها أزمة كورونا

استقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نابولي الإيطالية لمناسبة قمة هادفة "لإعادة إحياء" العلاقات الثنائية، أثّرت عليها أزمة فيروس كورونا المستجد الذي طال البلدين. وقال ماكرون لدى وصوله للقمة الفرنسية الايطالية الـ 35 "في هذه الفترة الخاصة، أنا سعيد بأن أكون بين أصدقائنا الإيطاليين"، وأضاف "من المهم إظهار أن الإجراءات الصحية تتخذها كل دولة مع تنسيق أوروبي وثيق". وذكر بأن وزراء الصحة الأوروبيين اجتمعوا بروما. ولم تغلق الدول المجاورة لإيطاليا حدودها، رغم دعوات من بعض السياسيين لتشديد الرقابة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف يؤكد التزام موسكو بمبدأ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، العلاقات الروسية - الفلسطينية، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي حول قضايا الشرق الأوسط. وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه "خلال اللقاء، بحث الجانبان مواصلة تطوير العلاقات الروسية الفلسطينية التقليدية الودية، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي حول مشاكل الشرق الأوسط الملحة". وذكر البيان، أن "الجانب الروسي أكد من جديد التزامه بمبدأ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى حتمية إقامة مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية".