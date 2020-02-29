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وأخيراً، حزمت الدولة أمرها اليوم وقررت وقف الرحلات الآتية إلى لبنان من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس الكورونا وهي الصين، كوريا الجنوبية، إيران، وإيطاليا وعند الإقتضاء دول أخرى، وسترفع مستوى التأهب بالنسبة إلى الوافدين، فيما سيتم اتخاذ القرار في موضوع إقفال المدارس والجامعات أو عدمه خلال ثمان وأربعين ساعة، وذلك لمدة اسبوع قابلة للتجديد.

المنار

وان نجحت بعض البلدان في احتواء الهجمة السريعة لكورونا، فان الفيروس يواصل تمدده في قارات العالم، وسجل أول دخول إلى أفريقيا عبر نيجيريا وسط شكوك وتساؤلات عن استعداد القارة السمراء على التعامل مع الزائر الخبيث الذي نجح في تقطيع أوصال العالم. منظمة الصحة العالمية رفعت مستوى خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى "مرتفع جداً".

nbn

من التعيين إلى التنقيب وما بينهما من تغويز ومكافحة كورونا.

جلسة دسمة لمجلس الوزراء تم خلالها الإتفاق على بدء التعيينات الملحة ولا سيما لنواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية من خارج الآلية الأسبوع المقبل الذي سيكون حاسما أيضا للبت بالقرار المتعلق بسندات اليوروبوندز.

mtv

وأخيراً أقفل وزير الأشغال خطوط الطيران التي تربط لبنان بالدول التي يتفشى فيها الكورونا، القرار المتأخر فتح خاصرة البلاد على خطر الفيروس لأكثر من أسبوع، وساهم في رفع عدد المصابين المحتملين به، كما أدى إلى تغلغل الحالات إلى مناطق مختلفة من لبنان، وفي مقدمها الجنوب والضاحية والبقاع.

NTV

وصل كورونا إلى خط النهاية وباتت مسألة إخراجه من دائرة الاحتمال إلى تصنيفه وباء عالميا مسألة وقت وباعتراف الصحة العالمية، فإن الفيروس بلغ مرحلة حاسمة ومعه باتت كل بقعة على وجه الكرة الأرضية هدفا له.

OTV

رئاسياً، فأعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الأمل بنتائج نفطية واعدة تعزز التفاؤل بمستقبل لبنان الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية البحث في إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان، في إطار معالجة أزمة الكهرباء وفق الخطة الموضوعة.

LBC

هلع كورونا في لبنان يوازيه هلع كورونا في العالم مع انضمام دول جديدة الى لائحة الدول الموبؤة ومنها دول أفريقية... في غضون ذلك تصاعدت التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا ومن ابرزها التراجع الاقتصادي الهائل في أكثر من عاصمة والأرباك الذي أصاب الأسواق والهلع في حالات الطيران.

الميادين

أعلنت ​القوات المسلحة التركية​، ان "رئيس الأركان التركي يشار غولر أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي ​مارك ميلي، حيث بحث الجانبين "القضايا الراهنة".

الجزيرة

أكدت ​وزارة الصحة​ في المملكة العربية ​السعودية​ عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا​ حتى الآن داخل المملكة.

العربية

أعلنت المتحدثة باسم إدارة ​الطيران المدني​ الباكستاني عبد الستار خوخار، أن "​حكومة​ إسلام آباد قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى ​إيران​ في ظل انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، وذلك بعد ان كشفت السلطات عن حالتي إصابة بالفيروس في أراضيها، وهما شخصان في إسلام آباد و​كراتشي​ عادا مؤخراً من ​ايران​".