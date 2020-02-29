لبنان الحر

لفتت مصادر الى أن وزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​، عرض خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ للمراحل المتعلقة بإنشاء محطات التغويز وحدد أن استعمال ​الغاز​ يوفر ​المال​ على ​الدولة​، مبينة أن وزير المال ​غازي وزني​ تحدث عن توفر الاعتمادات والتي يفترض أنها متوفرة بعدها تم تشكيل لجنة برئاسة ​زينة عكر​ للمفاوضة بموضوع التغويز.

صوت لبنان

لفت رئيس "​حزب القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​، إلى "أنّنا لم نرَ من الخطة الإصلاحية الشاملة شيئًا حتّى الآن، وأدعو الحكومة إلى الذهاب نحو خطة إصلاحيّة شاملة، لأنّ الناس والمجتمعَين الدولي والعربي يجب أن يستعيدوا الحدّ الأدنى من الثقة بالدولة".

radio orient

أشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​هادي حبيش​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه سيتقدم "باقتراح قانون لإلغاء جميع الرسوم الجمركية عن الأدوية والمستحضرات والمعدات الطبية التي تساهم بمكافحة ​فيروس كورونا​".

اذاعة النور

أكد وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "​التعيينات​ المستعجلة ستكون وفق الآلية القديمة على أن يقر ​مجلس النواب​ قانون آلية جديدة للتعيينات".

صوت المدى

أكدت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ بعد جلسة مجلس الوزراء ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أطلع الوزراء على بدء عمليات التنقيب عن ​النفط​ مكرراً أن الأمس كان نهاراً تاريخياً للبنان​".