أعربت بلغاريا عن استعدادها لنشر قوات إضافية على حدودها مع تركيا لمنع تدفق آلاف المهاجرين الذين فتحت تركيا حدودها أمامهم نحو الاتحاد الأوروبي.

ذكرت وسائل الإعلام التركية، أن أول زورق يقل مهاجرين غير نظاميين وصل إلى جزيرة ميديلي اليونانية، عقب الأنباء التي أفادت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا.

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن تفشي فيروس كورونا قضية عالمية، حلها يكون عبر التعاون بين دول العالم بلا تسييس.وشكر ظريف نظيره الصيني على المساعدات التي قدمتها الصين لإيران في مواجهة كورونا، مرحبا بالتعاون بين الباحثين في البلدين لإجراء الدراسات العلمية المشتركة لأجل القضاء على الفيروس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده عرضت المساعدة على إيران ودول أخرى في مكافحة فيروس كورونا الجديد. وأشار إلى إمكانية توصيل المساعدات لإيران عبر قناة إنسانية تم إطلاقها مع سويسرا مؤخراً.

سمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، بتنفيذ عمليات مالية لإيران في إطار القناة الإنسانية التي تقودها سويسرا، وذلك عبر البنك المركزي الإيراني.

أكدت وكالة "رويترز" أن البيت الأبيض يدرس إمكانية تفعيل قانون خاص سيمنحه صلاحيات استثنائية لزيادة إنتاج معدات الوقاية الشخصية في وجه خطر فيروس كورونا المستجد.