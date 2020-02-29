الجمهورية/ جورج شاهين

تناول موضوع موازنة العام 2020، وقال أنه بعد 5 أيام تنشر في الجريدة الرسمية خالية من توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رفضاً منه لعدم التصديق المسبق على قانون يتعلق بمسألة قطع الحساب عن العام 2018 قبل قانون الموازنة، ورأى أن الهندسة الدستورية التي إعتمدها القصر الجمهوري لإقرار الموازنة كانت مدروسة بدقة متناهية للحؤول دون الطعن بها.

الديار / هيام عيد

نقلت عن مصادرها قولها أن التعيينات الإدارية ستكون نموذجاً عن الأداء الحكومي الجديد، لافتة إلى أن وزير الخارجية ناصيف حتي سينقل إلى الإدارة الفرنسية الخطوط العريضة للبرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة، متوقعة أن توجه إلى حكومة دياب جملة أسئلة منها:

الخطة المتكاملة والمفصلة لمعالجة الكهرباء.

الإصلاحات المالية والإدارية.

أقسام موازنة 2020.

حجم المساعدة التي ستطلبها الحكومة من صندوق النقد.

الشرق / يحيى جابر

رأى أن لبنان الذي مر في تاريخه بأزمات حتى في أسوأ أيام حروب الداخل لم يصل إلى ما وصل إليه. وقال: بإنتظار ما ستكون عليه إقتراحات صندوق النقد الدولي بعد زيارة مسؤولين للبنان، فإن الأحاديث المتداولة تؤكد ارتفاع منسوب القلق لدى الصندوق حيال الأزمة الإقتصادية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب لم يتلق حتى اليوم، أية إشارات إيجابية تمهد له الطريق للزيارات العربية.