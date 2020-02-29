روسيا اليوم

لافروف: لا تنازلات للإرهابيين في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه لا حلول وسط مع الإرهابيين في سوريا، مشدداً على ضرورة تطبيق الاتفاقات المبرمة بشأن إدلب. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من لوكسمبورغ جان أسيلبورن في العاصمة الروسية، إن موسكو تبقى ملتزمة بما اتفق عليه رئيسا روسيا وتركيا بشأن إدلب، بما في ذلك فصل المعارضة عن الإرهابيين، وأن المشكلة تكمن في ترجمة الاتفاق حول إدلب على أرض الواقع. وفيما يتعلق بسقوط ضحايا بين الجنود الأتراك في إدلب السورية جراء قصف للجيش السوري، أكد لافروف أن وزارة الدفاع الروسية لم تتلق معلومات من تركيا حول وجود عسكرييها بالمنطقة المستهدفة.

روسيا اليوم

الكرملين: نبحث احتمال عقد لقاء بين بوتين وأردوغان في موسكو يومي 5 أو 6 آذار

أكد الكرملين أن العمل جار على التحضير للقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في موسكو يومي 5 أو 6 آذار المقبل. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "في الوقت الراهن، عقب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، ندرس إمكانية عقد لقاء قمة في موسكو يومي 5 أو 6 مارس، أي الأسبوع المقبل". وأعلن بيسكوف أن جدول بوتين لا يتضمن لقاء نظيره التركي في الـ5 من آذار، لكن على ما يبدو كثف الكرملين التحضيرات للقاء على خلفية تدهور الوضع الأمني في محافظة إدلب السورية حيث تكبد الجيش التركي، خسائر بشرية جديدة بمقتل 33 من عناصره بغارة سورية في إطار معركة تخوضها القوات السورية ضد الجماعات المسلحة في المنطقة وتقدمها في عمق المحافظة.